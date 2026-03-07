我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市汐止區今（7）日上午驚傳墜樓事件，一名14歲、就讀國中九年級的少年疑似從住家高樓墜落。警消接獲通報後趕抵現場，將人緊急送醫搶救，但仍於中午宣告不治，詳細原因仍待警方進一步調查釐清。據了解，事發於上午約11時20分，該名少年不明原因自住家高處墜落，當場全身多處骨折、頭部受創，倒臥在血泊中。救護人員到場後立即將其送往汐止國泰醫院急救，但仍於中午12時24分宣告不治。警方到場後立即拉起封鎖線，並由鑑識人員進行現場採證，以釐清事發經過。校方接獲通報後，也立即啟動校安通報機制，由學校行政人員與相關單位陪同家屬，並協助處理後續事宜。新北市教育局表示，已請學校全力配合警方及相關單位調查，目前全案仍待進一步釐清。