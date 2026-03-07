我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今（7）日對上捷克，終場以14比0、7局扣倒捷克，在敗給澳洲、日本後搶下關鍵首勝。對此，副總統蕭美琴開心說，「台灣太棒了，給你們最大的誇誇」，同時也感謝捷克隊，並呼籲台灣隊帶著信心與實力面對明天；兼任民進黨立法院黨團總召的中華職棒會長蔡其昌也直呼，喊到聲音沙啞。台灣隊上午11時派出旅美投手莊陳仲敖先發，對上捷克隊左投諾瓦克（Jan Novak），終場以14比0、7局扣倒捷克，在敗給澳洲、日本後搶下關鍵首勝。「謝謝今天超強Team Taiwan! 一路精彩，分數也灌回來了！帶著信心與實力面對明天！」蕭美琴在社群網站表示，「謝謝捷克隊，你們的心情我們都懂，聽到你們隊員裡面有工程師、消防員、水電，真不簡單，每一場比賽都是在享受運動，謝謝你們的拼搏，台捷友好」。此外，蔡其昌也在社群網站分享我國家隊費柴德擊球照片，直呼「喊到聲音已經沙啞的會長」；網友見狀後也回覆，「明天台韓還要喊到最大聲」。