▲玉山金控今（7）日前進台大校園徵才博覽會，2026年預計徵才600人，玉山銀行總經理林隆政（中）、科技長張智星（左）及人力資源處長郭宸巖也現身，與現場同學面對面交流。（圖／記者顏真真攝）

▲玉山金控今（7）日前進台大校園徵才博覽會，吸引不少對金融業有興趣的學生探詢。（圖／玉山金提供）

玉山金控今（7 ）日前進台大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫，預計招募600位多元菁英，包括50位儲備幹部（MA），首年年薪超過百萬元。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星今日也聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。玉山銀行總經理林隆政表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山在第4個10年，隨著金控版圖持續擴大，啟動「金控 2.0」以銀行為核心，結合證券、投信及壽險等資源，打造亞洲最具特色的標竿銀行及金控。同時，聚焦於壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線及ESG永續發展五大策略主軸，預計延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域共550名優秀人才，為大玉山的成長動能持續堅實基礎。此外，玉山金也將招募50位儲備幹部，這也是玉山人才梯隊的重要管道之一，透過跨子公司、跨事業處輪調及海內外學習歷練，培養具整合能力與國際視野的專業人才，也是為有志挑戰自我、追求高度成長的同學們打造具發展性的專業舞台。玉山金MA計畫，分為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）3大類；依據業務發展，更可分為「銀行業務」、「證券投信」、「Capital Market」、「Trading & Sales」、「Quant」、「Fintech」、「AI-Big Data」以及「Information Security」等8大組別，讓同學們依自身專業背景與發展意願，選擇適合的領域進行發展。對於是否擔心科技人才被高科技業吸走，科技長張智星表示，這不是現在才發生，一直都存在，但也有人對不同領域有興趣，他相信金融業還是可以找到優秀人才，尤其現在年輕人對金融很有感，加上虛擬貨幣興起像比特幣、穩定幣等，金融已融入他們生活當中，相信也會對金融業感到好奇，因而吸引人才進來。玉山金也一直秉持「先培育人才，再經營事業」理念，致力打造支持學習成長與自我實現的舞台，透過完整紮實培訓體系、跨團隊協作及海內外輪調，協助人才建立宏觀國際視野，創造多元的職涯發展，也邀請有理想、有熱情、勇於挑戰且志同道合的夥伴加入玉山，更歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域碩博士生等多元國內外人才，一起用雙手打造璀璨的未來。