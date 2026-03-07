我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC中華隊隊長陳傑憲帶著手傷上場練習打擊，還敲出3轟。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

▲費爾柴德轟出滿貫砲時，陳傑憲在休息室嗨到狂吼。他把無法上場的遺憾化為最強大的應援火力，用另一種方式完美撐起整支中華隊。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今（7）日以14：0血洗捷克隊。不過，在這場全台沸騰的狂勝中，中華隊的板凳席上卻有一個人的情緒比任何人都還要複雜。「台灣隊長」陳傑憲因手部傷勢無法先發，只能全程坐在板凳席上看著隊友奮戰。賽後他接受採訪時吐露了開賽以來最讓人心疼的一句話，同時向媒體揭露在無法踏上球場的情況下，如何用另一種方式撐起整支球隊。他眼眶微紅地表示，這三場賽事下來最讓他震驚與感動的，是台灣球迷把最高殿堂東京巨蛋徹底變成了自己的家，「就像在台北大巨蛋這樣子」。那股彷彿要掀翻屋頂的聲浪，甚至在某些時刻直接輾壓了昨晚的日本地主隊，聲音大到讓坐在板凳上的他全身狂起雞皮疙瘩。「有些時候他們在喊的時候，自己都會起雞皮疙瘩，那也會覺得有點自責⋯⋯就是在這個情況下，。」一個被球迷深愛的台灣隊長，卻因為自己無法在場上建功而感到無比抱歉。身為台灣隊長，陳傑憲在台捷大戰開打前，他獨自做了一件沒有任何人知道、也沒有任何轉播鏡頭捕捉到的催淚舉動。他走到每一位準備先發出賽的隊友面前，一個一個直視他們的眼睛，告訴他們各自的優點，然後堅定地吐出同一句話：「」陳傑憲強調：「其實我只想要跟他們講，在場上你們都是最好的，不用畏懼什麼事情。」整場比賽，陳傑憲在休息室裡幾乎喊啞了嗓子。費爾柴德打出滿貫砲，他第一個衝上前狂吼要他比出敬禮手勢；首局鄭宗哲突襲短打成功，他感動到在板凳區跟著瘋狂揮拳。他坦言，隊友在場上的殺氣與拚勁深深渲染了他，「我自己也想要盡一點心力，做一些事情，有些時候感受不太好，但我能做的就是提醒我的隊友、幫助我的隊友，幫我的隊友加油。這是我目前該做的事。」