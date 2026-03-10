我是廣告 請繼續往下閱讀

▲茵聲（右）也把握機會與克里斯漢斯沃（左）合照，還稱是3月生日的最佳禮物。（圖／摘自鄭茵聲 Alina Cheng FB）

▲春風（後排左一）發出的另一張和克里斯漢斯沃（後排中）、阮經天（後排右一）合照，下方的文字明顯呈現他愉悅的心情。（圖／摘自 IG@911_eo)

漫威英雄片中的「雷神索爾」克里斯漢斯沃近日在北海道著名的滑雪勝地二世谷度假，被一堆民眾野生捕獲，對於合照的要求也幾乎來者不拒，相當寵粉。「玖壹壹」成員春風與金馬影帝阮經天日前已經發布3人的開心合照，引起網友熱烈討論，而茵聲也忍不住發了自己跟他的合照，表示是3月出生的她接到的生日禮物，羨煞粉絲。台灣過去雖然曾是好萊塢大片的重要市場，然而大牌紅星到亞洲宣傳的目的地常常是日本、韓國或是香港，因而春風、阮經天、克里斯漢斯沃這種意想不到的組合，也是在台灣之外的滑雪度假區才能出現，3人身上都穿著厚重的裝備、護目鏡也沒摘，但春風與阮經天都笑到露出牙齒，克里斯雖然沒有那麼開懷，臉上卻也帶著笑意，難怪連春風的好友郭書瑤都來留言大讚：「太帥了。」對於這場「雪地捕獲」，春風在圖文中簡單寫下：「揪歡喜。」另一篇放在限時動態的文字則忍不住寫了：「雷神索爾啦，你娘勒。」脫口而出「台式語助詞」，掩藏不住內心的興奮。他的藝人朋友各自有不同的回應，蔡昌憲驚呼：「不可能吧？」派偉俊則留言：「好爽。」楊千霈不禁驚訝：「Omg！竟然這樣也能遇到！」不約而同都羨慕他的好運氣。至於茵聲則在社群網站上標註「值得擁有一篇的克里斯」，完全不掩飾遇見歐美巨星的興奮之情，最妙的是滑雪教練的反應，發現她和大咖影星合照，馬上也衝進來一起同框，網友留言表示：「教練反應也太有畫面感。」茵聲將與克里斯的合照看成本月分過生日的她得到的禮物，也有網友忍不住讚道：「這生日禮物太帥了吧。」克里斯漢斯沃其實是澳洲出身，這幾年也從好萊塢搬回澳洲定居，與台灣都算是「亞太地區」，距離不如想像中遙遠，今年12月要上映的《復仇者聯盟：末日崛起》他也會回歸，廣大漫威粉絲已在熱切期待。有網友表示早就耳聞他會到二世谷滑雪，心裡已經默默覺得會碰到，想不到真的就遇見本人，還有機會合照，馬上把照片發布上網，人在台灣的網友則不禁感嘆：「這比被雷打到的機率還低。」