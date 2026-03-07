我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天女孩總監陸筱晴（左）向記者透露將在東京待8天，一旁則是前樂天日籍成員今井彩香（右）。（圖／記者張一笙攝）

陸筱晴在3局時感到不適 提前離場送急診

▲陸筱晴（左）發文感謝在東京的台灣網友支援。（圖／翻攝自陸筱晴Threads）

昨晚身體就有症狀 清晨氣喘發作難以入眠

陸筱晴也向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，自己早上有拿到藥，但是是口服的不是噴劑，隨後又有人拿噴劑來給她，陸筱晴表示：「噴的有人拿來借我吸幾口，當下有好一點，但是因現在又開始了。」記者也在第一時間關心陸筱晴在醫院的近況，截稿前尚未獲得回應。

2026年世界棒球經典賽持續在東京巨蛋進行，中華隊今（7）日在C組預賽迎戰捷克隊，火力全開打出壓倒性表現，最終以14：0完封對手，拿下本屆經典賽首場勝利。比賽過程中，中華隊打線全面甦醒，投手群也成功壓制捷克打者，讓球迷在東京巨蛋與台灣同步沸騰，這場大勝不僅提振士氣，也讓晉級情勢重新燃起希望。然而自費前往東京巨蛋為中華隊的啦啦隊女神、樂天女孩總監陸筱晴卻因為氣喘發作，在比賽尚未結束就送急診，讓不少球迷都十分擔心她的狀況。這場關鍵勝利吸引不少台灣啦啦隊成員前往現場觀戰，包括樂天桃猿Rakuten Girls總監陸筱晴等人都現身東京巨蛋為中華隊加油。隨著中華隊不斷得分，看台上的台灣球迷與應援團情緒也越來越高昂，不少人直呼這場比賽「看得非常過癮」，台式應援聲此起彼落，讓整座球場充滿台灣氣勢。然而在比賽進行到第3局時，陸筱晴的氣喘症狀再度出現不適，只好緊急離場就醫，陸筱晴在社群更新表示自己正前往急診檢查，並提醒在日本觀賽的球迷也要注意身體狀況，儘管身體不適，她仍第一時間恭喜中華隊拿下預賽首勝，貼文也引來不少網友留言關心，希望她能早日恢復健康。事實上，早在今日上午陸筱晴就在社群發文求助，透露自己氣喘突然發作，她表示前一晚開始就有不適症狀，到了清晨更嚴重到幾乎無法入睡，因此緊急在網路上詢問是否有在東京巨蛋觀賽的台灣人攜帶氣喘用的吸入型擴張劑，希望能獲得幫助，貼文曝光後，許多在場球迷立即私訊聯絡，也讓她相當感動。陸筱晴稍後更新近況表示，已經有不少台灣球迷看到貼文後主動前來協助，讓她在異地也感受到滿滿溫暖，她感性寫下：「人在東京能有這麼多台灣人幫忙真的很感動。」同時也不忘為中華隊加油，希望能與大家一起見證台捷之戰的精彩表現。