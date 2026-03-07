時序進入3月來到春天，台北市立天文館表示，春季星空將有多項觀賞焦點，包括3月9日金星合土星、春分前後限定的黃道光，以及3月23日月球接近昴宿星團等天象，只要選擇視野開闊、光害較少的地點都能觀賞，錯過可惜。
3月9日金星合土星 肉眼就能看
台北市立天文館指出，3月9日上午6時11分，將會發生「金星合土星」，兩顆明亮行星相近至約1度，不過此時兩星尚未升起，建議在當天或前一天的傍晚，暮光漸暗時，朝西方低空觀察，肉眼就能看見亮度約-3.9等的金星與1.0等的土星相互接近。
春分晝夜等長 絕美黃道光現身
台北市立天文館說明，今年的重要節氣「春分」則發生在3月20日的晚上10時46分，當日白天太陽直射地球赤道，全球晝夜幾乎等長，而春分前後數周，無光害地區日落後的2至3小時，西方天空將能夠觀察到淡白色三角錐狀、從地平線向上延伸的「黃道光」。
今年黃道光底部最寬可達約40度，高度更可近70度，黃道光是太陽系中分布於黃道面的塵埃散射陽光所形成，春季時因黃道面與地平線夾角較大，觀察條件相對有利，是全年最適合觀察黃道光的時段之一。
此外，3月23日天黑後，月球與金牛座的昴宿星團將同時出現於西方夜空，兩者相距僅約1度，屆時月亮光害少，亮度不會完全掩蓋約1.6等的昴宿星團，甚至月球會與星團共構特殊美景，建議搭配雙筒望遠鏡以觀察星團中簇集的星點。
資料來源：台北市立天文館
