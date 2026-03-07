香港頂級魚子醬品牌自2021年進入台灣市場，便迅速獲得推崇，合作的米其林餐廳或是知名精緻餐飲至少就有17個品牌，更有4家星級飯店，而Royal Caviar Club也透露，光是去（2025）年在全球就銷售了12噸的魚子醬。今年，Royal Caviar Club攜手旗下甜點品牌Caviar Cakery，選於台北民生社區，正式開設品牌首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部」。
Royal Caviar Club的創辦人奧克珊娜·佐根(Oxana Dragun)表示，Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店將於3月13日起開始試營運，並特別推出台灣獨家限定的魚子醬開心果起司蛋糕。
在旗艦店中，消費者能探索多款高品質頂級魚子醬與魚子醬甜點，店內亦設有一間專屬私密包廂空間，提供「魚子醬品賞課程」。此外，品牌亦推出「Caviar Afternoon 」體驗服務，從經典吃法、創意組合，到搭配香檳、伏特加，能探索魚子醬的風味宇宙。
新開店推新品：魚子醬開心果起司蛋糕是台灣獨家
除了去年新上市的魚子醬北海道起司蛋糕、魚子醬黑鑽石蛋糕與魚子醬紅寶石蛋糕三款經典作品外，此次更有台灣獨家的「魚子醬開心果起司蛋糕」，將開心果轉化為慕斯、果碎與果醬三種層次，與絲綢般柔滑的北海道起司完美融合，將於3月13日起開放預購，3月20日起正式上市。
另還有首發作品「魚子醬鹹蛋黃麻糬」，以手工麻糬外皮，包裹熔岩般流動的絲絨鹹蛋黃餡，中央再點綴冰鎮頂級魚子醬，濃郁與鮮味交織，風味滿是驚喜。
▪️店家資訊
Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店
營業時間：週二至週六 11:00–17:30
公休日：週日、週一及國定假日
電話：02-2514-0200
地址：台北市松山區民生東路四段97巷1弄12號1樓。
線上訂購：預約平台
巴賽麗廳推「平日午間雙人套餐」 每客1980元起+10%
另外，榮獲法國外交部特選為「味覺·法國」美食餐廳、連年榮獲 Wine Spectator 兩個酒杯最佳卓越獎的亞都麗緻大飯店巴賽麗廳（La Brasserie），則宣告即日起推出「平日午間雙人套餐」，以精選最受歡迎的法式經典菜色組成完整套餐，於週一、週四及週五午間12:00至13:30供應，以雙人共享形式設計。
套餐涵蓋前菜、主廚特製湯品、主餐及巴賽麗廳特製甜點，依選擇之主餐定價，每客1980元起+10%， 特色主菜推薦阿爾薩斯燉豬腳，是以燉豬腳佐阿爾薩斯酸菜與香腸，口感層次豐富，呈現法國大東北經典風味。
資料來源：Royal Caviar Club、亞都麗緻大飯店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
