前民眾黨主席柯文哲京華城案一審宣判將於2026年3月26日揭曉。妻子陳佩琪日前透露，大兒子3月24日從日本東京大學博士班畢業，希望能向法院申請暫時解除限制出境，讓柯文哲可以去日本參加畢業典禮。前黨員吳靜怡認為，在宣判前夕申請難免讓人聯想，動機是否與遭通緝的共犯「橘子」有關，還是企圖透過「坐桶子」等手段潛逃，直指柯家對司法存有得寸進尺的特權心態。吳靜怡分析，柯文哲不斷塑造「司法無知老人」的形象，導致民眾黨支持度面臨崩盤危機。民眾黨過去深受科技業與高學歷族群青睞，支持度曾在20%至25%之間，如今下滑至不足10%的邊緣化處境。儘管陳佩琪拋出參選竹北市長等話題，也沒討論熱度。她認為，柯家人的言行雖能短暫動員鐵粉，但長期而言已對黨造成傷害。此外，民眾黨選戰佈局陷入困境，吳靜怡點名黨主席黃國昌的新北市民調，不僅連藍營都不支持，女性支持度更只剩8%，嘉義、宜蘭等地的勝算是微乎其微，民眾黨恐淪為藍營附庸。她指出，民眾黨與國民黨若長期以陰謀論攻擊司法，事後卻又期待司法給予通融，將會失去社會大眾的信任。