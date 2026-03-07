我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐展元今日擔任「WBC新北直播派對」主持人，與富邦啦啦隊一起應援。（圖／記者林柏年攝影）

▲徐展元分析贏球關鍵，認為中華隊教練團下達的戰術非常及時。（圖／記者林柏年攝影）

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（7）日火力全開，最終以14：0「扣倒」捷克，提前在7局結束比賽。體育主播徐展元擔任「WBC新北直播派對」主持人，賽後接受《NOWNEWS今日新聞》獨家訪問，他掩興奮心情，被問到明日對戰韓國勝率如何？徐展元認為韓國今晚先對上日本，在體力調節上是對台灣有利的，對中華隊相當有信心。徐展元曾因金句「真的好想贏韓國！」爆紅，中華隊明日與韓國的賽事相當重要，有著不能輸的壓力。徐展元直言，曾經中華隊對戰韓國苦吞10連敗，但近幾年在國際賽事中5戰4勝，「我們已經不會害怕韓國隊了，但他們在WBC還是派出堅強陣容」，仍無法掉以輕心。不過，今晚韓國將先迎戰日本，明日上午才會對上台灣，徐展元認為在體力調節上台灣是有優勢的，加上中華隊獲得首勝，勢必能增強選手們的信心。而外界原先以為會派林昱珉迎戰韓國，結果今天對捷克單場已投30球，明日確定無法再登板。對此，連徐展元都感到有些錯愕，直呼：「看來教練團沒把林昱珉放在對韓國的計畫裡，但我們還有古林睿煬、林維恩、陳冠宇，還是有信心，我們現在不會懼怕韓國隊了。」另外，看了日韓大戰的選手名單，徐展元也理解韓國想全力攻台灣的戰術，「因為日本真的展現非常強的陣容，韓國想晉級的話，應該不會把全力放在日本。中華隊今以14：0「扣倒」捷克，徐展元分析贏球關鍵，表示教練團下達的戰術非常及時，在前面2場比賽都未得分的情況下，今天用了很多的「小球戰術」，像是短打、內野安打讓對方失誤，更發動8次盜壘成功，打破WBC紀錄。除了靈活運用戰術，再加上捷克投手控球不穩，才能讓中華隊猛攻14分，在7局提前結束比賽。最後，徐展元也呼籲酸民停止謾罵，給予台灣選手多點鼓勵，大家持續一起替中華隊加油，帶著這股贏球的氣勢，繼續迎戰韓國。