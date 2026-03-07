蘋果從3月2日至3月5日一連三天推出眾多新品，涵蓋iPhone、Mac與iPad產品線。其中最受關注的是主打高CP值的iPhone 17e、全新入門筆電MacBook Neo，以及升級M5晶片的MacBook Air，同時iPad Air也導入M4晶片強化AI運算能力。整體布局可看出蘋果持續推動Apple Intelligence生態，並透過不同價位產品擴大市場覆蓋。本篇整理蘋果3月新品懶人包，一次掌握特色功能、台灣售價與上市時間。
iPhone 17e
iPhone 17e主打平價市場，今年最大的亮點是容量直接從256GB起跳，比前代翻倍，價格卻維持相同定位，被外界形容是「加量不加價」。新機搭載A19晶片並完整支援Apple Intelligence，日常使用與AI功能都有明顯提升。外觀延續瀏海設計並維持60Hz螢幕。此外，MagSafe也重新回歸，支援磁吸配件與無線充電。蘋果此次提供黑色、白色與全新嫩粉色，鎖定想入手iPhone但預算有限的族群。
售價：256GB／售21900元、512GB／售28900元
台灣開賣日期：2026年3月11日
MacBook Neo
MacBook Neo是蘋果全新推出的入門Mac系列，定位為史上最親民的MacBook。機身採用再生鋁金屬打造，並提供銀色、胭粉色、青橘黃色與靛青色四款鮮明配色。硬體採用A18 Pro晶片，是首款使用iPhone等級晶片的Mac產品，主打日常文書、影音娛樂與學生族群。螢幕配備13吋Liquid Retina顯示器，具備500尼特亮度與10億色彩，同時搭載1080p FaceTime HD鏡頭與支援空間音訊的雙揚聲器。續航力最高可達24小時。
售價：256GB／售19900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
MacBook Air（M5）
MacBook Air此次升級至M5晶片，效能與AI運算能力同步提升，成為蘋果推動Apple Intelligence的重要裝置之一。新機提供13吋與15吋兩種尺寸，延續輕薄設計與無風扇架構，兼顧效能與靜音使用體驗。螢幕採用Liquid Retina面板並支援P3廣色域，視覺效果更細膩。續航力依舊是Air系列強項，可達18小時以上。此外，新一代MacBook Air也支援最新Wi-Fi規格與更快的SSD速度，對學生與一般上班族而言仍是最均衡的Mac產品。
售價：13吋／售36900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
MacBook Pro（M5 Pro／M5 Max）
MacBook Pro同步升級M5 Pro與M5 Max晶片，定位專業創作者與高效能工作者。新晶片在CPU、GPU與AI運算上都有明顯提升，特別是在影片剪輯、3D渲染與AI模型運算等工作負載上表現更佳。機型維持14吋與16吋Liquid Retina XDR顯示器，具備高亮度與ProMotion 120Hz更新率。接口方面提供HDMI、SD卡與Thunderbolt連接埠，方便專業設備使用。
售價：14吋／售64900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
Studio Display XDR顯示器
蘋果推出了兩款全新 27 吋 5K Retina 顯示器，皆搭載最新 Thunderbolt 5 連接埠與 1200 萬像素 Center Stage 相機，並內建錄音室等級三麥克風與支援空間音訊的六揚聲器音響系統。Studio Display具備 600 尼特亮度、60Hz 更新頻率。全新 Studio Display XDR採用頂級 mini-LED 面板與適應性同步技術，擁有高達 2000 尼特 HDR 峰值亮度、支援 120Hz ProMotion 更新頻率，並涵蓋 P3 ＋ Adobe RGB 廣色域。
售價：Studio Display售價52900元起、Studio Display XDR售價109900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
iPad Air（M4）
iPad Air導入M4晶片，進一步支援Apple Intelligence。新機提供11吋與13吋兩種尺寸，讓Air系列首次出現大尺寸選擇。設計維持輕薄機身與窄邊框，並將前鏡頭改為橫向配置，方便視訊會議與線上課程。螢幕採用Liquid Retina顯示器，支援P3廣色域與高亮度顯示。搭配Apple Pencil與鍵盤配件後，也能作為輕量型筆電使用。
售價：11吋／售19900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
資料來源：蘋果官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
iPhone 17e主打平價市場，今年最大的亮點是容量直接從256GB起跳，比前代翻倍，價格卻維持相同定位，被外界形容是「加量不加價」。新機搭載A19晶片並完整支援Apple Intelligence，日常使用與AI功能都有明顯提升。外觀延續瀏海設計並維持60Hz螢幕。此外，MagSafe也重新回歸，支援磁吸配件與無線充電。蘋果此次提供黑色、白色與全新嫩粉色，鎖定想入手iPhone但預算有限的族群。
售價：256GB／售21900元、512GB／售28900元
台灣開賣日期：2026年3月11日
MacBook Neo是蘋果全新推出的入門Mac系列，定位為史上最親民的MacBook。機身採用再生鋁金屬打造，並提供銀色、胭粉色、青橘黃色與靛青色四款鮮明配色。硬體採用A18 Pro晶片，是首款使用iPhone等級晶片的Mac產品，主打日常文書、影音娛樂與學生族群。螢幕配備13吋Liquid Retina顯示器，具備500尼特亮度與10億色彩，同時搭載1080p FaceTime HD鏡頭與支援空間音訊的雙揚聲器。續航力最高可達24小時。
售價：256GB／售19900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
MacBook Air此次升級至M5晶片，效能與AI運算能力同步提升，成為蘋果推動Apple Intelligence的重要裝置之一。新機提供13吋與15吋兩種尺寸，延續輕薄設計與無風扇架構，兼顧效能與靜音使用體驗。螢幕採用Liquid Retina面板並支援P3廣色域，視覺效果更細膩。續航力依舊是Air系列強項，可達18小時以上。此外，新一代MacBook Air也支援最新Wi-Fi規格與更快的SSD速度，對學生與一般上班族而言仍是最均衡的Mac產品。
售價：13吋／售36900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
MacBook Pro同步升級M5 Pro與M5 Max晶片，定位專業創作者與高效能工作者。新晶片在CPU、GPU與AI運算上都有明顯提升，特別是在影片剪輯、3D渲染與AI模型運算等工作負載上表現更佳。機型維持14吋與16吋Liquid Retina XDR顯示器，具備高亮度與ProMotion 120Hz更新率。接口方面提供HDMI、SD卡與Thunderbolt連接埠，方便專業設備使用。
售價：14吋／售64900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
Studio Display XDR顯示器
蘋果推出了兩款全新 27 吋 5K Retina 顯示器，皆搭載最新 Thunderbolt 5 連接埠與 1200 萬像素 Center Stage 相機，並內建錄音室等級三麥克風與支援空間音訊的六揚聲器音響系統。Studio Display具備 600 尼特亮度、60Hz 更新頻率。全新 Studio Display XDR採用頂級 mini-LED 面板與適應性同步技術，擁有高達 2000 尼特 HDR 峰值亮度、支援 120Hz ProMotion 更新頻率，並涵蓋 P3 ＋ Adobe RGB 廣色域。
售價：Studio Display售價52900元起、Studio Display XDR售價109900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
iPad Air導入M4晶片，進一步支援Apple Intelligence。新機提供11吋與13吋兩種尺寸，讓Air系列首次出現大尺寸選擇。設計維持輕薄機身與窄邊框，並將前鏡頭改為橫向配置，方便視訊會議與線上課程。螢幕採用Liquid Retina顯示器，支援P3廣色域與高亮度顯示。搭配Apple Pencil與鍵盤配件後，也能作為輕量型筆電使用。
售價：11吋／售19900元起
台灣預計上市日期：尚未公布
資料來源：蘋果官網