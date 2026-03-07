我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台泥董事長張安平（左四）化身科幻小說海底兩萬里當中，鸚鵡螺號的尼莫船長，偕同總經理程耀輝及跨事業體台泥同仁代表，參加台大校園徵才博覽會。（圖／台泥提供）

台灣大學今（7）日舉辦校園徵才博覽會，啟動「尼莫人才計畫」的台泥也在台大校園內設攤。董事長張安平指出， AI發展、能源價格波動到地緣政治風險，然而，AI可以幫忙檢查合約，「但無法告訴我當黑海發生戰爭時，台泥在土耳其邊界的工廠該如何精準決策」，因此尋找人類獨有的「洞見」與「綜合決策力」的開創性人才。台泥在台大校園招募活動攤位，以水泥復刻的人類首部人權宣言《居魯士圓柱》、羅丹的《沉思者》、水泥復刻的漢摩拉比法典、隱喻全球暖化危機的「末世之鐘」等，成為許多學生手機搶拍的主角；台泥希望呈現台泥的世界觀——未來，不是憑感覺走出來的，而是從歷史中讀出來的。張安平也化身船長，偕同總經理程耀輝及跨事業體台泥同仁代表共同參與。張安平指出， 2026年是 AI平台與算力正式實用化的開始。台泥目前在歐洲、台灣與大陸水泥事業體全面導入算力優化，利用大數據收集與分析，目標在年底前將電能與能耗效率更提升。張安平指出，當前全球趨勢極其混亂，從AI的發展、能源價格波動到地緣政治風險，企業面對的是從未發生過的未來。「我們需要能看到未來、願意解決問題的人才。解決問題不見得一定會成功，但必須有朝著正確方向前進的膽識。在不確定的情形下，我們必須要有看法，不動就是死路一條。」面對近期中東局勢動盪，張安平說，中東作為全球能源樞紐，美國伊朗衝突造成的不穩定將連動引發全球能源價格、通膨及供應鏈危機。現在已有逾千艘船隻受戰爭影響受阻，這類複雜的全球性議題，正是台泥急需人才的原因。「AI可以幫我檢查合約，但無法告訴我當黑海發生戰爭時，台泥在土耳其邊界的工廠該如何精準決策」，張安平說，AI處理單一問題很強，但無法將不同國家的政經局勢「混合在一起」做出有靈魂的判斷。因此，尼莫人才計畫尋找的正是能在混亂局勢中，展現人類獨有的「洞見」與「綜合決策力」的開創性人才。台泥尼莫人才計畫涵蓋七大面向--「數位智能領航師」、「儲能方舟專案 」、「卜特蘭再生專案」、「低碳材料創新工程專案 」、「文明構築專案」、「歐陸綠動專案」及「 AI賦能」。入選者將獲得參與台泥歐洲、亞洲與非洲的轉型專案實戰機會，並由各事業群高階主管親自溝通指導。「尼莫人才計畫」靈感源自150年前科幻小說先驅凡爾納的經典《海底兩萬里》，書中主角尼莫船長憑藉超前智慧與膽識，使用大海自然資源生存。而台泥則需要吸納更多跨財務商管、機電、財務工程、材料、土木等π型人才；一足深耕於核心技術的深度，另一足具備多語溝通與國際整合的韌性。