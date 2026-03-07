我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮為還債做過髮廊小妹，規劃35歲就要隱退，也許回台南嫁人。（圖／峮峮臉書、網路）

▲峮峮曾經獲選「網路十大正妹」、無名小站十大正妹。（圖／峮峮臉書）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽5日至8日在東京巨蛋開打，中華隊今（7）日以14:0「扣倒」捷克隊，拿下首勝。除了賽事全台關注，中華官方啦啦隊CT AMAZE也是連日來的焦點，峮峮（吳函峮）於日本的人氣之高可以說是「台灣之光」。峮峮在中信兄弟啦啦隊「PS女孩」服務逾10年，堪稱是最紅的啦啦隊女神，她入行前為還債做過髮廊櫃檯小妹，如今身價已經不可同而語，不過峮峮去年哽咽透露35歲退休的想法，打算回台南老家嫁人，並開早午餐店當老闆娘。峮峮2010年獲選為「網路十大正妹」第八名，隔年登上無名小站十大正妹排行榜，後來成為《大學生了沒》節目固定班底，被選為「四大冰山正妹」之一，她過去受訪說，自己和妹妹由媽媽帶大，從小家境不好，有一些負債，因此她很早就踏入社會，有段時間沒通告可上，便去髮廊櫃台打工，領24000元月薪，還做過電信門市人員、餐廳服務生等工作。2016年峮峮遇上伯樂，被經紀公司簽下，同年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，2018年跳自家球員陳子豪應援舞一夕爆紅，隔年發表個人性感寫真《一見峮心》，最大尺度上空不露點，展現32E、26、34好身材，2020年1月、3月兩度受邀拍攝日本少年週刊《週刊YOUN JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人。目前峮峮兼顧球團和演藝事業，約2年前受訪透露未來生涯規劃，打算35歲從啦啦隊隱退，「傳承是非常重要的」，已經冷凍10顆卵子的她，對組家庭有藍圖，只是現在沒對象，工作也不會停，幾年後也許回老家台南嫁人、開間早午餐店，當小老闆娘。去年4月19日峮峮歡慶35歲生日，感嘆啦啦隊生涯邁入第10年，哽咽地再度提起退休規劃，坦言「不知道還能在應援台多久」，她表示，若未來離開舞台，依舊會以球迷身分進場支持，並希望大家繼續愛護她。經典賽預賽第三天，日本報社《體育日本》（スポーツニッポン，簡稱 Sponichi）報紙出版大谷翔平帶領日本隊獲勝的新聞，以滿版形式刊登照片與文章，但大谷翔平的全身照比例略小，反倒是報紙最後一頁印的峮峮龍角散廣告看起來還比大谷翔平顯眼，讓台灣網友見狀嘴角上揚，笑說：「峮峮贏了」、「看版面程度峮峮肯定是碾壓大谷（精神勝利法）」、「我峮威武」、「護國山君」。事實上，中華隊在經典賽上已連輸2場，對決澳洲、日本都沒有破蛋，導致球員及球迷都士氣低落，但好在還有峮峮的廣告可以看，讓大家還能苦中作樂、自我鼓勵。峮峮看到球迷的發文，也在Threads上留言回應：「！！！我要去買」，可見本人也相當興奮，想朝聖自己的廣告。此外，依據龍角散各個官方社群平台顯示，峮峮的代言廣告從上個月20日在X上架，至今累計1.4萬觀看次數，而YouTube頻道則高達685萬次，再次證明峮峮在日本的高人氣。