美國紐約布魯克林一名自稱來自台灣的網美Pei Chung，涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，甚至向店家提出「肉償」要求，遭到警方逮捕後被收押在雷克島（Rikers Island）監獄，意外的是，在接受心理與精神狀況評估後，法官認定Pei Chung精神狀況不佳，無法接受審判，因此撤銷她受到的所有指控。不過，Pei Chung仍將在監獄繼續拘留，後續可能會轉移到精神病院接受治療。
根據《每日郵報》報導，Pei Chung在多家紐約高檔餐廳吃霸王餐，1個多月內就至少有11次霸王餐行為，她聲稱自己是美食網紅，吃完飯後拒絕付款並表示會在個人Instagram上幫忙宣傳作為支付費用，甚至提議以性服務來代替餐費，往往在餐廳一待就是5、6小時，成為當地高檔餐廳的「黑名單」頭痛人物。
不僅如此，Pei Chung還長期拖欠房租，被控拖欠了超過4萬美金的房租費用，在被警方逮捕後，Pei Chung也遭法院勒令必須從租賃的公寓離開。
Pei Chung之前出席布魯克林法院的聽證會時，還曾因多次打斷法官說話被當庭訓斥。由於Pei Chung對於訴訟程序和法律過程並不瞭解，也難以與律師溝通，被安排接受心理與精神狀況評估的「730檢查」。
檢查結果出爐後，法官裁定Pei Chung精神狀況不佳，無法正常接受審判，因此撤銷她受到的所有指控。不過，由於Pei Chung的移民身份問題和精神健康狀況，她將繼續被拘留在雷克島監獄。
Pei Chung的律師表示，Pei Chung抗拒一切接觸，不願與工作人員互動，甚至不願走出牢房，獄方仍在密切觀察她，後續可能會轉移到精神病院接受治療。另外，Pei Chung的簽證也還在調查，她被懷疑逾期滯留，之後是否能繼續待在美國還不清楚。
