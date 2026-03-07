我是廣告 請繼續往下閱讀

▲啾啾分享與陳晨威的對話，透露對方昨晚睡前曾信心滿滿地說：「老婆～我覺得我明天會打全壘打。」（圖／啾啾IG @juliaaa.49）

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（7）日火力全開，最終以14：0「扣倒」捷克，提前在7局結束比賽；其中，陳晨威擊出左外野高飛犧牲打助攻得分，將比數拉開至9比0。陳晨威去年底宣布與啦啦隊女神啾啾登記結婚，老婆目前也已懷孕，啾啾挺著孕肚到東京巨蛋替他加油，看到陳晨威的好表現，在社群上甜蜜放閃：「好棒棒！」陳晨威去年12月向中信兄弟啦啦隊成員啾啾求婚成功，隔天就前往戶政事務所登記，正式升格人夫。而啾啾隨後也宣布懷孕喜訊，雙喜臨門引來許多粉絲祝福。陳晨威參戰經典賽，啾啾也挺著孕肚飛往東京巨蛋應援，她透露昨晚睡前陳晨威曾信心滿滿地說：「老婆～我覺得我明天會打全壘打。」陳晨威與捷克的比賽雖未揮出全壘打，但強而有力的高飛犧牲打也助攻中華隊得分，讓啾啾開心直呼：「好棒棒！今天差一點點。」中華隊明日將對上宿敵韓國，啾啾也替陳晨威加油，可說是他的最強後盾。啾啾是中信兄弟啦啦隊人氣成員，IG有著9.7萬人追蹤，有著甜美外型和傲人身材的她，是許多人心目中的女神，當初與陳晨威的戀情曝光後，引發外界關注。去年陳晨威向啾啾求婚，表示能夠認識並遇見啾啾是上天給予的機會，感性說：「因為有妳，才變成我們。」一席告白閃瞎眾人。