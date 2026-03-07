我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《逐玉》田曦薇（右）替張凌赫換藥，高顏值CP組合相當吸睛。（圖／愛奇藝提供）

▲《逐玉》張凌赫（右）在田曦薇渣男前任面前宣示主權，上演掰頭吻。（圖／愛奇藝提供）

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》甫開播隨即攻佔各大熱搜榜，雪地撿夫的浪漫開場跟先婚後愛的甜蜜小夫妻日常，成功帶起追劇話題，兩位主演不僅顏值契合，溢出螢幕的CP感更讓粉絲嗑到上頭。為劇量身打造主題曲〈我對緣分小心翼翼〉的林俊傑，昨（6）日首播當晚也驚喜現身主演群直播分享創作靈感，田曦薇還一度以為天王是AI生成，為劇集再添話題熱度。除了張凌赫跟田曦薇的高顏值CP組合吸睛外，《逐玉》也請來金曲歌王林俊傑演唱主題曲〈我對緣分小心翼翼〉，昨晚他在劇集宣傳直播中驚喜現身，分享創作歌曲的靈感，他表示自己最初看到劇集片花時，印象最深的是開場殺豬妹的畫面，田曦薇聽完立刻驕傲地說：「就是我！」林俊傑透露，他希望透過旋律呈現劇情帶來的溫暖與浪漫，因此在創作時特別強調柔和的情感氛圍。林俊傑還在直播中小唱了一段副歌，田曦薇更化身小歌迷，看見他出現時，先是不敢置信地問「這是AI嗎？」確認是真人後，她馬上催促林俊傑開演唱會，還大讚他說話跟唱歌一樣好聽，張凌赫則笑著調侃她，要她等等去看回放，看看自己見到偶像前後判若兩人的反應，逗得現場笑聲不斷。《逐玉》描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。除了爽感劇情，張凌赫跟田曦薇的臉頰吻戲也在播出後迅速登上討論榜，而官方釋出的花絮更揭露了這場戲的誕生過程。原來在排練時，張凌赫主動提出一個小巧思，他要田曦薇在親他之前，先把他的臉掰過去，這個動作讓原本單純的親吻多了俏皮與曖昧的氛圍，導演看過之後認為效果非常自然，決定把這個版本保留在正片中。花絮曝光後，觀眾紛紛表示這個小動作甜度爆表，甚至有人形容是今年古裝劇中最自然的一場臉頰吻。其實早在2023年的愛奇藝尖叫之夜活動上，張凌赫跟田曦薇就曾同框亮相，當時兩人互動自然，還有粉絲為兩人創作CP故事，如今從粉絲幻想到官配成真，不少人都感到相當興奮，對於觀眾的期待，張凌赫笑說：「大家開心就好，謝謝大家。」田曦薇則表示，希望最後呈現的作品不會辜負大家。《逐玉》正在愛奇藝國際版熱播中。