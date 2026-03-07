我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華航現職機師暢談報考準備歷程、受訓內容及多年實務經驗，鼓勵飛行夢想逐步化為具體行動。（圖／華航提供）

▲長榮航空前進台大校園徵才，開出百名機師職缺，吸引眾多學生前來了解報考相關資訊。（圖／長榮航空提供）

台灣大學今（7）日舉辦校園徵才博覽會，兩家國籍航空都參與設攤位，並且分別都將招攬逾百名機師，全年開放報名，為機隊布局與航網發展儲備飛行戰力。華航今年度機師招募全面展開，全年開放官方網站接受報名，預計將延攬超過160名優秀人才，今日在台大有現職機師親臨分享，暢談報考準備歷程、受訓內容及多年實務經驗等。長榮航空則規劃招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，同樣也邀請3名現職機師現身說法，以親身經驗分享職涯歷程與訓練經驗，並針對學生關心報考資格及生活型態等議題進行交流互動。華航培訓機師須具備中華民國國籍及國內戶籍，國內外公私立大學學士以上學位（不限科系背景）、兩年內有效英文檢定成績（多益750分以上及口說140分以上等），且通過民航局航醫中心甲類航空人員體檢標準，考試期程涵蓋航醫中心心理衡鑑、紙筆測驗、中英文面試及綜合評量等。培訓機師錄取後，將在華航內先進行業務見習，再赴合作飛行學校接受訓練。華航4月起陸續在台北、新竹、台中、台南、高雄等地舉行培訓機師對外說明會，同時亦歡迎具飛行經驗的機師報考，廣納多元背景專業人才，為各機隊增添新動能。華航今年迎接全新787機隊，也持續引進A321neo及A350投入營運，面對航空市場穩健成長與國際航網綿密拓展，積極強化飛行人才開發與機隊發展。現場出席的機師表示，飛行員的職業不僅象徵翱翔天際的成就感，更肩負領導之責，守護飛航安全的使命。長榮航空機師報考資格須具備2年內有效英文檢定成績證明，多益（TOEIC）650分以上及多益口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單，待通過各階段評選錄取者，須接受三階段訓練，包含地面學科訓練、基礎飛行訓練及進階訓練/機型轉換訓練，整體受訓約2年，完訓後以副機長任用。長榮航空目前機隊共計89架，包括80架客機及9架貨機，其中波音787機隊已達21架，規劃在2033年前達到34架規模。此外，2027年至2033年將引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機。「飛航安全」是長榮航空永不妥協的核心價值，「飛航專業」更是一條需要高度責任感與持續精進的道路；面對全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，長榮航空將持續透過深化校園交流，尋找且培育優秀的飛航人才，為台灣航空產業注入更多專業能量與國際競爭力。