我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玉山金控今（7）日前進台大校園徵才博覽會，2026年預計徵才600人，玉山銀行總經理林隆政（中）、科技長張智星（左）及人力資源處長郭宸巖也現身，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練。（圖／記者顏真真攝）

▲國泰今（7）日前進台大校園徵才博覽會，由國泰投信總經理張雍川（圖中）率領各子公司主管與現場學生交流互動。（圖／國泰金提供）

▲富邦金控今（7）日參與台大校園徵才博覽會，搶攻未來金融新星。（圖／富邦金提供）

▲台新新光金控今（7）日前進台大校園徵才，延攬多元人才 培育AI科技專才。（圖／台新新光金提供）

▲凱基金控董事長王銘陽（後排中）今（7）日率領子公司高階主管前進台大校園徵才。（圖／凱基金提供）

▲中信金控今（7）日由金控人資長卓長興率隊前進台大校園徵才，釋出超過7150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖。（圖／中信金提供）

▲永豐金董事長陳思寬（中）也親臨台大校園徵才活動，與學生面對面互動，展現企業對新世代人才的高度重視。（圖／記者顏真真攝）

▲華南銀行今年持續深耕校園釋出包含「儲備菁英（MA）」及「一般行員」等多項重點職缺。（圖／華南銀行提供）

▲南山人壽前進台大校園徵才博覽會，開出600名內勤職缺，積極延攬年輕世代。（圖／南山人壽提供）

金融業搶人才大戰開打！多家金控、銀行、人壽、產險等金融業今（7）日前進台大校園徵才博覽會，甚至有多家董事長、總經理都親自率隊，與現場學生互動，希望讓年輕世代更了解金融產業，各家也釋出數位科技職缺，向跨域人才招手，而「儲備幹部」（MA）首年年薪破百萬已是基本，表現優異者甚至可挑戰年薪300萬元，也有金控今年首次放寬學歷限制，大學畢業也可加入MA行列。玉山金今日由玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星率隊到台大招募人才，今年除預計延攬跨境金融、私銀財管、永續金融、證券市場及資訊科技等各領域共550名優秀人才之外，還有50位儲備幹部（MA），分為儲備幹部MA、財金儲備幹部TA及科技儲備幹部TMA這3大類，依據業務發展，更可分為「銀行業務」、「證券投信」、「Capital Market」、「Trading & Sales」、「Quant」、「Fintech」、「AI-Big Data」及「Information Security」等8大組別，讓同學們依自身專業背景與發展意願，選擇適合的領域進行發展，首年年薪更超過百萬元。國泰金暨5大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今年1月宣布大舉招募7600名內外勤職缺，今日更前進台大校園參與徵才博覽會，並以「國泰REMIX・我的職涯由我定調」為主軸，佈置職缺資訊咖啡吧，並安排職系學長姐現身說法，為青年學子提供諮詢，開出的職缺也橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共5大職系，其中儲備幹部祭出77名職缺，首年即挑戰百萬年薪，提供海外人才布局與跨國輪調機會，而數位科技人才需求逾800名，已連續4年正成長。國泰投信總經理張雍川今日也出席台大徵才活動，他表示，在職涯發展上，相信每一位年輕世代，都擁有屬於自己的節奏與風格，能夠勇敢探索、創造專屬於自己的職涯藍圖。國泰長期致力打造多元、開放且具成長的職場環境，鼓勵同仁勇於嘗試不同角色、跨領域學習，並持續精進專業能力，讓每個人都能在不同階段，找到最適合自己的發展方向。面對AI與數位浪潮的快速發展，我們也持續以數位轉型為核心，積極培育與延攬各類數位科技人才。富邦金為台灣市值第一大的金融控股公司，今日以年度人才招募主軸「Lead the Next」，前進台大校園徵才博覽會，由金控及各子公司主管同仁為青年學子及求職者提供職缺諮詢，邀請具潛力的跨領域人才加入富邦陣容，其中備受矚目的富邦MA儲備幹部計畫今年正式邁入第22期，招募範疇涵蓋8家公司、8項核心領域、28個組別，為業界招募範圍最寬廣、需求最多元。富邦MA計畫不限科系背景，2年培訓期有2次升遷機會，首年即可挑戰百萬年薪，培訓期間提供銀行、證券、保險等跨領域整合性資源、跨公司共同培訓、跨部門輪習與關鍵專案，為未來打好專業基礎並建立深厚的同儕情誼，有助於未來在金融產業人脈網絡中攜手合作，歡迎具多元背景的潛力新星加入富邦專業團隊。台新新光金則是合併後首場校園徵才活動，在台大校園徵才博覽會也展現嶄新企業布局與人才發展藍圖。因應合併後業務版圖擴大，今年預計招募80位MA、300位私人銀行理財規劃顧問及財富管理理財專員、4000位壽險內外勤人員，以及各類專業人才等總計約7500人，涵蓋金控、壽險、銀行、證券等多個事業單位。為因應金融科技趨勢與深化AI應用，今年儲備菁英計畫除既有的「個人金融組」、「數位金融組」、「法人金融組」、「國際金融組」、「金融市場組」、「證券市場組」、「人壽保險組」外，特別新增「AI暨數據科學組」，積極培養兼具金融專業與科技實力的跨域人才。該組聚焦「金融科技探索XAI應用X數據治理X跨單位專案溝通」，參與金控層級數據架構規劃、研究新興科技於金融場景之運用，培養具備策略視角與執行力的創新科技專案人才，以及將 AI 導入金融場景的技術型MA。台新銀行總經理林淑真表示，台新的儲備菁英專案推動逾20年，是公司高度重視的人才培育計畫，眾多中高階主管皆出身於該專案。計畫具備完整的培育機制、優秀的MA學長姐指導、高階主管擔任Mentor，以及優於同業的獎酬制度，儲備菁英年薪超過百萬。隨著合併後發展舞台更加寬廣，今年MA甄選競爭更為激烈，目前已有逾百人參與面試。此外，台新新光金長期以「Early Win 2.0職場體驗計畫」與各大專院校進行產學合作，提供青年學子職場體驗機會，今年預計提供近400位在校生加入台新新光體驗職場生活，實習職缺豐富多元，學生們將有機會體驗前、中、後台單位的工作內容，為進入金融職場提前做準備。凱基金董事長王銘陽今日也率領子公司高階主管及人資團隊出席台大徵才活動，在椰林大道與學生近距離交流，介紹集團人才培育與職涯發展機制，展現金融業積極延攬新世代跨域人才、布局未來競爭力的企圖心。凱基金今年預計釋出逾4500個職缺，涵蓋財富管理、投資交易、資訊科技、數據分析、精算及核保理賠等多元領域。人資長陳慧珠指出，隨著金融市場競爭升溫與科技快速發展，企業對人才的需求已從單一專業轉向跨域整合能力；在亞洲資產管理中心政策推動與AI人工智慧應用日益普及下，兼具金融與科技背景的複合型人才，已成為企業延攬重點，集團將擴編財管與科技團隊，期盼透過跨域專才加入，強化競爭力，在快速變動的金融市場搶占先機。儲備幹部計畫亦是招募重點之一，凱基金今年預計延攬近40名跨領域人才，安排為期18個月的培訓與跨公司輪調機制，培養全方位金融視野，表現優異者首年即有機會挑戰百萬年薪。另一方面，暑期實習計畫也同步開放申請，學生除可深入了解企業運作模式，並由專屬導師帶領參與專案，若表現突出，未來在MA甄選或正式職缺錄用上將更具優勢。中信金今日由人資長卓長興率隊包括台灣人壽總經理莊中慶、中信銀策略長黃文烈共同前進台大徵才博覽會，釋出超過7150個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，特別邀請3位現任處級主管的儲備幹部學長姐出席，與在場學子分享中國信託人才培育成果與職涯藍圖，現場互動情況踴躍。中信金今年招募活動現場特別增設「國際人才交流專區」，提供不同國籍及對海內外職涯有興趣的學生諮詢，另舉辦教室座談會徵才活動，邀請李雅婷處長以MA大學姐的角色，分享儲備幹部面試方針，與學子深度交流，透過問答互動引導學生確立職涯志向、提前為踏入職場做好準備。值得注意的是，中信金「儲備幹部」計畫開辦已超過20年，今年預計招募逾60位海內外跨界菁英，並提供2年升任經理的培育制度，完訓率逾8成，且2人當中就有1人拔擢為主管職或具外派經歷，升遷速度亦較一般同仁快2至3倍。中信也重視傳承文化，透過高階主管導師制度、學長姐經驗分享及金控資源支持，建構完整的培訓系統，讓優秀人才穩健成長。除了MA計畫外，各子公司亦推出專屬招募計畫，如中信銀行法人金融業務持續開辦「國際法金業務菁英計畫（IRM）」，為業界首創3年期跨國業務人才培訓計畫，首屆學員完訓後已陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線。另外有「法金儲備RM（RM）培訓計畫」提供系統化教育訓練與教練團制度、「法金儲備流程規劃人員培訓計畫（JPO Program）」培養法金作業流程規劃專家。在個人金融領域則有「儲備理財專員（ JFA）計畫」，養成未來財富管理新世代專才。此外，中國信託綜合證券今年首度開辦「投資銀行儲備菁英計畫」，廣邀勇於挑戰的潛力人才攜手開創新局。永豐金董事長陳思寬今日也親臨台大椰林大道攤位，與學生面對面互動，展現企業對新世代人才的高度重視。永豐金今年預計招募約1800名新員工，因應AI科技快速發展，將聚焦多項核心領域人才，包括金控「圖靈計畫（Turing Plan）」儲備 AI 專才、永豐銀行策略人才 MA/PA、證券策略人才 MA，並同步延攬法人金融、資訊科技等專業領域人才。永豐金控指出，期望透過深入校園、與年輕世代直接交流，積極吸引具潛力的新秀加入，共同強化金融 x 科技的競爭優勢。陳思寬表示，隨著金融服務持續朝向科技化、智慧化邁進，優質人才的培育與吸引將是企業永續成長的重要基石。今年校園招募以「Your Pace, Your Place, SinoPac.」為主軸，希望鼓勵年輕世代探索自我、選擇方向，並在永豐找到最能發揮潛能的位置。未來永豐將持續打造開放與友善的職場環境，支持同仁跨域發展與創新思維，穩健朝「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景前進。面對AI驅動的金融科技變革，永豐金控持續深化圖靈計畫 (Turing Plan)，今年除延攬 「儲備AI科學家」及「儲備AI後端工程師」外，更新增「儲備AI專案管理師」一職，以多元角色打造科技人才池。計畫期間提供百萬年薪保障，成員將參與AI研發、模型建置、系統開發與跨公司核心專案，加速科技應用落地並提升金融服務效能。招募對象以國內外碩士（含）以上與2年內工作經驗者為主，電機、資工、統計、機械、數學、資管或商管等背景尤佳，力邀具技術及專案管理潛力的青年投入金融科技發展。永豐銀行多年以策略人才 MA／PA 計畫打造未來領導梯隊，歷屆培育成果已在多項核心專案與跨域團隊中展現影響力，成為組織成長的重要人才動能。今年持續招募2大類策略人才，MA主要鎖定國內外碩士(含)以上學歷青年，並可依個人志願選擇八大領域；PA則以國內外優秀學士為主，聚焦四大專業組別，兩者皆不限科系，凡是TOEIC成績800分以上、工作經驗2年以內者，皆可報名投遞。永豐金證券啟動今年度「策略人才MA」計畫，招募「數位金融、通路管理、智能導入、策略規劃、外資法人」5大組別，著重跨部門核心專案、創新策略與數位化應用，並提供系統化培訓，以打造專屬職涯路徑，培養具備策略視野關鍵幕僚人才。鎖定具海內外學士(含)以上學歷與多元背景的新世代人才加入，強化企業策略與金融創新動能，現場同學熱烈詢問。同時，推出「ITT資訊科技人才」招募，聚焦AI創新、專案規劃等領域，協助數位創新服務導入及系統專案建構，深化金融科技應用。歡迎具科技與跨域能力的人才加入，共同打造前瞻性的智慧金融生態。元大金也積極布局未來金融領導梯隊，今年儲備幹部（MA）召募計畫以「元夢啟航，強大同行 Better & Stronger」為年度號召，由金控總經理黃維誠帶領集團及子公司多位高階主管出席台大校園徵才博覽會。今年預計延攬30至50位具潛力與專業實力的菁英，橫跨5大關鍵領域，表現優異者即可挑戰年薪300萬元，展現集團深耕人才培育的決心。元大金控旗下業務涵蓋證券、銀行、人壽、投信、期貨、投顧、創投及資產管理等全方位領域。今年的MA召募除原有的「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」、「投資交易」外，更首度增設「產業研究組」，特別鎖定理工與醫學等跨領域背景人才，期盼透過扎實的邏輯思維與數據分析能力，將產業專業知識轉化為前瞻性的金融洞察。為積極延攬優秀的新世代人才，華銀今年持續深耕校園釋出包含「儲備菁英（MA）」及「一般行員」等多項重點職缺。同時，為徹底落實留才決心，華銀突破傳統金融業的年資限制，實施「5年人才庫計畫」，透過透明且系統化的考核與培訓機制，表現優異的同仁不再受限於年資，只要具備實力與企圖心，最快5年即有機會晉升為基層主管。這項計畫為年輕世代打造了快速通關的職涯發展舞台，真正落實「以能力舉才」的核心理念。針對具備創新力與國際視野的頂尖人才，華銀推出「儲備菁英（MA）計畫」。入選的MA將接受密集且扎實的跨部門輪調培訓，並有機會由高階主管親自指導，直接參與這座百年銀行的核心專案與變革，目標是淬鍊出具備跨領域整合能力的「金融全才」，為年輕世代打造職涯發展的快速通道，成為未來的全方位接班梯隊。除了MA計畫外，華南銀行這次也同步招募「一般行員」，歡迎對金融服務充滿熱忱的優秀青年加入。一般行員是銀行穩健發展的基石，華銀致力於將每一位加入的新血打造為「全方位行員」。透過系統化的基礎培訓，讓初入職場的新鮮人無縫接軌；未來更能依據個人性向，在體制內朝向財富管理、企業金融、數位金融或外匯等多元領域深化發展，培養具備廣度與深度的全方位專業能力，走出屬於自己的專業金融之路。為延攬優秀年輕學子，南山人壽今年開出600名內勤職缺，今日前進台大校園徵才博覽會，徵才重點聚焦在「數位科技與AI轉型」、「保戶服務與行政管理」、「金融專業與永續發展」及「MA儲備幹部」4大核心領域，並喊出「無限職能Your Zone, YourPower」，激勵Z世代展現自我、追求職涯的無限可能性，向多元領域的專業人才招手，打造未來關鍵人才梯隊。儲備幹部計畫也是南山人壽培育關鍵人才重要的一環，透過「集中訓練」、「全方位培育」及「管理職能」3層面的歷練，有系統地培育新世代人才，除提供優渥的薪資條件，更透過跨部門輪調培養專業領域深度及廣度，由高階主管親自擔任職涯導師，以打造金融保險業未來領導人才為目標，為新世代人才打造晉升管理階層的明確職涯藍圖。南山人壽總經理范文偉表示，南山人壽將「人才」視為最珍貴的企業資產，一直以來努力營造工作與生活平衡的企業文化，如提供優於法規的健康假與健檢制度，推動運動社團與健康講座，近年亦持續優化各地的辦公空間。南山人壽總公司所在的南山金融中心大樓，日前甫落成「Nanshan Circle」，一整層樓內有全新的會議室、交流分享區、健身房、瑜珈教室、遊憩室、哺集乳室、淋浴間等空間，並配有智慧環控、支援自攜設備(BYOD)的先進會議室系統，希望藉此提升員工工作的幸福感。除此之外，南山人壽沙崙文創園區預計將在今年下半年正式開幕，打造健康、開放、多元、彈性的全新場域，為內外勤夥伴及廣眾打造一個結合藝文、知識學習與公益活動的基地，這個基地也將成為「南山企業大學」推動人才培育、實踐社會責任，引領終身學習的重要據點之一。中租控股今日也參與台大校園徵才，並同步展開北、中、南多所大專院校招募活動。中租同時宣布，2026年海內外徵才合計600人，廣邀志在企業金融、消費金融業務行銷，或是有興趣於再生能源與資訊科技等跨界跨域的青年學子，加入中租行列，中租控股旗下中租迪和公司副董事長侯明欽以台大校友出席活動，現場以己身職涯為例，分享從台灣基層業務人員，派赴海外印尼與中國大陸開拓新市場，鼓勵青年學子勇於挑戰自我，開創個人職涯舞台。中租控股聯合徵才活動，包括台灣中租迪和、合迪、仲信資融、中租保經、中租汽車及中租能源等公司，釋出職缺為金融、營建、運輸、油品、船舶融資、國際金融、保險經紀與再生能源等全產品線行銷業務人員。侯明欽表示，中租因應產業數位轉型與AI創新發展，積極延攬幕僚專業人才，如數位科技領域後端程式設計師、數據工程師及 AI 應用工程師等，以增強儲備數位與數據關鍵戰力。中租亞太MA計畫，也是業界首家保證派赴海外，每年穩定培育20名儲備幹部。推動14年來， MA人數占全企業派赴海外比例25%，優秀晉升擔任管理職比例達95%，並提供具市場競爭力的獎酬制度，表現優異者首年年薪即突破新台幣百萬元，培訓時間為2.5至3年，採行台灣與海外實務歷練，加上完善的基礎管理訓練、講師訓練、輔導員訓練、外語訓練與國際化人才相關訓練等，培訓合格即派駐海外公司服務。