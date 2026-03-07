我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊海灌14分提前七局完封捷克，球評黃忠義笑稱是「最舒壓」一戰，且不只是贏球，打線更觸底反彈迎回氣勢，成為明戰交手韓國一大關鍵。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊費仔（Stuart Fairchild）今日在WBC對捷克，大棒一揮轟出滿貫砲，奠定中華隊大勝的基礎。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今（7）日迎來戰力大爆發，以14 ：0提前扣倒捷克隊，順利搶下本屆賽會首勝。前奧運羽球雙金得主、現任運動部部長李洋，首度踏上東京巨蛋看球就見證中華隊狂勝開胡，李洋賽後受訪時不僅難掩興奮，更以過來人的身分心疼國手們的重擔，直呼：「很高興看到他們終於解放壓力！」看著中華隊在前兩戰面對澳洲與日本接連吞敗，同樣曾在奧運等國際最高殿堂背負全台灣期待的李洋，對球員們的處境有著比常人更深的體會。「首先，真的要感謝為我們披上國家隊戰袍的選手與教練們。」李洋感性地表示：「前兩戰看起來，他們真的是背負了很大的壓力，因為他們非常想要打出符合球迷們期待的成績。」看著中華隊今天在第三戰徹底打出氣勢，李洋欣慰地說：「很高興他們在第三戰解放了壓力，盡全力去享受比賽，希望明天對戰韓國，大家也能一樣拚盡全力，為國家隊爭取最佳成績。」當被問及對今日中華隊打線的觀察，以及哪位打者令他印象最深刻時，這位新科「運動部部長」毫不猶豫地點名了今天敲出滿貫砲的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），以及「國防部長」張育成。「我覺得印象最深的是費仔！前兩戰往左外野打的飛球，每一球都很像全壘打，今天終於讓他打出滿貫砲了，那一刻真的瞬間點燃了東京巨蛋裡所有台灣人的氛圍，令人印象非常深刻。」除了滿貫砲的震撼，李洋也對張育成的表現讚譽有加：「他這兩天都有敲出安打，絕對是我們球隊打擊最穩定的選手。」有趣的是，這是李洋人生第一次來到東京巨蛋看球。身為連續兩屆奧運金牌得主，即便已經退役並轉任官職，他在看台上依然擁有超高人氣，頻頻被熱情的台灣球迷包圍，要求合照與索取簽名。面對球迷的熱情，李洋笑著說：「身為前運動員，非常高興大家還記得我！」而談到現在身為「運動部部長」的新身分與使命，李洋說：「未來希望能培育出更多讓民眾喜愛的運動員。更期盼在運動部政策的帶領下，能夠讓更多人願意參與運動、熱愛運動。」