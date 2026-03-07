我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇繼2021年與顏若芳同居事件後，近日再度捲入桃色風波，遭爆與名媛劉怡萱「共築愛巢」，引發政壇熱議。王定宇在桃色風波前往日本避風頭。民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（7）日表示，她不理解夫妻在一起這麼久了， 也共同撫育小孩也這麼長的一段時間了，什麼理由現在才驚覺不合適、要和平分手？更說「要保台，也應該先把家保好吧。」王定宇3日遭週刊爆料與劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情，王定宇親上火線回應與太太在去年初協議簽字離婚，過程平和，自己與劉女是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律。陳佩琪今日臉書發文表示，昨天去王淺秋的廣播節目， 開頭有一段對澳洲比賽的棒球新聞，「主持人說現今當紅的某綠民代跑去東京巨蛋幫應援，帶X，而且本是想和某某人一起去的。」陳佩琪雖沒指名是哪位綠營民代，但很明顯就是指王定宇。陳佩琪表示，私德問題沒什好評論的， 台灣在「同婚議題」的法律之先進，在亞洲應是獨步，但「通姦除罪化」在全球算是後幾名才廢除的，但廢除就廢除了，這種現在也沒什麼刑責了，要離婚，或想鎖住對方嘴巴， 就錢多備一點就行了，這種八卦新聞就在媒體上吵吵幾天熱度而已， 只是覺得夫妻在一起這麼久了， 也共同撫育小孩也這麼長的一段時間了，什麼理由現在才驚覺不合適、要和平分手？陳佩琪還說，真的是有點不解啦，想說這位立委在第一次選舉時， 柯文哲多次南下幫他站台，不時在餐會上餓肚子也努力幫募款 ，往後當立委這幾年，「抗中保台一向是他自詡的第一要務，但說實在的，要保台，也應該先把家保好吧！」