伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今（7）日在伊朗國家電視台發表談話，裴澤斯基安對遭到伊朗攻擊的鄰國致歉，強調伊朗無意入侵鄰國，並稱臨時領導委員會已暫停批准對鄰國的襲擊，除非有國家率先對伊朗發動攻擊。但裴澤斯基安也表態拒絕「無條件投降」，稱其絕無可能。綜合外媒報導，裴澤斯基安呼籲當地國家共同合作「建立和平與安寧」，並向那些遭到伊朗攻擊的鄰國致歉，裴澤斯基安說臨時領導委員會已對軍隊下達指令，「從現在起，除非有國家率先對伊朗發動攻擊，否則不得攻擊鄰國」。裴澤斯基安強調，支持以色列或美國「並非通往榮譽和自由的道路」，呼籲周遭國家不要「成為帝國主義的傀儡」、不要乘機打擊伊朗。但裴澤斯基安也拒絕了川普「無條件投降」的喊話，稱希望伊朗無條件投降是「他們應該帶進墳墓的夢想」。不過，《半島電視台》報導，就在裴澤斯基安電視演說承諾不會攻擊鄰國後，卡達首都杜哈依然傳出爆炸聲，卡達國防部也證實攔截了襲來的飛彈，不清楚這是出於伊朗軍方與政府領導層之間的溝通存在時間差，或是其他原因。