世界棒球經典賽（WBC）中華隊在歷經前兩場比賽的低潮後展現韌性，今（7）日賽事中火力全開，最終以14比0扣倒捷克贏得勝利。總統賴清德隨即在臉書發文祝賀，感嘆選手們終於將壓力釋放，更點名「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在關鍵時刻轟出滿貫全壘打，一舉點燃全場氣氛，成為本場比賽最振奮人心的轉折點。除了強大長程火力，中華隊此役展現極速球風，開路先鋒鄭宗哲成功帶動攻勢，全隊單場跑出8次盜壘成功，一舉刷新隊史紀錄；而「國防部長」張育成同樣不負眾望，在球隊需要火力的時刻挺身而出，繳出單場三安打、四打點的猛打賞表現。另外，場邊更出現動人一幕，受傷的隊長陳傑憲在費仔開轟時，於場外比出招牌的「Team Taiwan」手勢，展現全隊上下團結一心、渴望勝利的堅定信念。賴清德特別感謝球員們用拚勁，一次次盜壘、一支支安打，把信心重新打回來，並向遠赴東京巨蛋、將客場變成主場的「十號隊友」表達謝意。中華隊將於明（8）日台灣時間11點迎戰韓國隊，全台球迷持續為台灣英雄加油，期待「Team Taiwan」能延續氣勢再下一城！