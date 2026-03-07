Google正式出手整治「偷吃電App」了，根據外媒指出，Google去年底預告後，Google自2026年3月1日起已陸續在Play商店實行全新的警告機制，未來如果應用程式在背景過度消耗電量，Google會直接在下載頁面上標註警告，還會將其從推薦名單中除名，藉此逼迫開發者改善耗電問題。
根據Google的說明，只要App在背景活動頻繁、導致不正常的耗電，用戶在App頁面上就會看到一行醒目的提示：「由於後台活動頻繁，此應用可能會消耗比預期更多的電量」。這項新措施主要有兩大目的：一是讓用戶在下載前就能輕鬆辨識耗電App的存在，避免踩到地雷；二是迫使開發者建立更節能的應用程式，改善耗電問題。
「吃電怪獸」兇手：部分喚醒鎖定
究竟這些App是怎麼在不知不覺中把電量吃光的？其實在Android系統中，有一項名為「部分喚醒鎖定」的設計，允許App在手機螢幕關閉的情況下，仍能讓CPU持續運作。這對音樂播放或定位服務類型的App來說，雖然是不可或缺的功能，但Google認為，有部分開發者過度濫用這個機制，導致手機不斷在背景運作，進而大幅增加電池的消耗。
未達標準將遭「降級」
為了解決Android用戶最在意的耗電問題，Google自3月1日起逐步推出喚醒鎖定技術的品質改進措施。如果App持續超過「部分喚醒鎖定」的容許標準，其在Play商店的排名就會受到影響，甚至被排除在推薦等曝光管道之外。不過，Google也給予了彈性空間。如果該App的耗電是為了帶來「明顯的用戶利益」，例如音樂播放、位置存取以及用戶主動發起的資料傳輸等，則可獲得豁免，並不會受到此機制的懲罰。
資料來源：9to5google
我是廣告 請繼續往下閱讀
「吃電怪獸」兇手：部分喚醒鎖定
究竟這些App是怎麼在不知不覺中把電量吃光的？其實在Android系統中，有一項名為「部分喚醒鎖定」的設計，允許App在手機螢幕關閉的情況下，仍能讓CPU持續運作。這對音樂播放或定位服務類型的App來說，雖然是不可或缺的功能，但Google認為，有部分開發者過度濫用這個機制，導致手機不斷在背景運作，進而大幅增加電池的消耗。
未達標準將遭「降級」
為了解決Android用戶最在意的耗電問題，Google自3月1日起逐步推出喚醒鎖定技術的品質改進措施。如果App持續超過「部分喚醒鎖定」的容許標準，其在Play商店的排名就會受到影響，甚至被排除在推薦等曝光管道之外。不過，Google也給予了彈性空間。如果該App的耗電是為了帶來「明顯的用戶利益」，例如音樂播放、位置存取以及用戶主動發起的資料傳輸等，則可獲得豁免，並不會受到此機制的懲罰。
資料來源：9to5google