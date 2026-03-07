我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北區北屯路一間全家便利商店，近日傳出疑似食品安全事件。有民眾購買一瓶鮮奶後，發現包裝上出現兩個細小孔洞，懷疑可能遭人刺穿，並將情況發文分享至網路，引發討論。對此，業者表示已第一時間報警處理，警方也已介入調查。該名消費者指出，這瓶鮮奶是在2月底購買，保存期限至8日，準備飲用時發現包裝上有兩處不明小洞，且瓶蓋邊緣還出現冒泡情形，因此擔心產品可能遭人動手腳，隨即將情況分享至社群平台。全家便利商店隨後在貼文下方回應表示，公司相當重視此事件，已立即展開相關處理，包括全面清查該門市冷藏飲品包裝並調閱監視器畫面，同時聯繫廠商追查產品來源。此外，由於事件涉及食品安全，也已向警方報案並全力配合調查，後續也將與該名顧客聯繫，取回商品送驗。轄區第二警分局表示，警方已調閱2月25日該時段監視器畫面，初步發現報案的女消費者當晚至該店購買牛奶等商品，在結帳時曾出現倒放牛奶的情況，但現場並未出現牛奶外漏情形。目前警方仍持續調閱相關監視影像，並通知購買人到案說明，以釐清案情。此外，便利商店總公司也表示，將協助調閱會員購買資料，待取得商品後會送交廠商進行檢驗，以確認產品是否異常。警方則強調，案件仍在調查釐清中，呼籲民眾勿隨意臆測或轉傳未經查證的訊息，以免引發不必要的恐慌。此事件也讓部分網友聯想到1989年台灣曾發生的「千面人事件」，當時犯嫌將氰化物加入市售飲料後再放回通路販售，並向廠商勒索金錢，曾引發全台對飲料安全的恐慌。不過警方表示，目前案件仍在釐清中，是否涉及人為破壞仍待進一步調查。