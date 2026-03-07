8級強風要來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今明兩天（3月7日至3月8日）台灣西半部要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上；且隨東北季風增強，今晚開始各地氣溫逐漸下滑，下周則可能有冷氣團襲台。
⚠️強風特報
📌影響時間：07日下午至08日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
氣象署資深預報員林定宜提醒，今天東北季風持續影響，北部、東北部天氣涼冷，中南部早晚較冷、日夜溫差大，入夜在北台灣低溫可能只剩14至16度，明天東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，下周一冷空氣再度增強，且強度有機會達到大陸冷氣團等級。
降雨方面，明天白天東北季風減弱，基隆北海岸、東半部、大台北地區有短暫零星雨；下周一、下周二（3月9日至3月10日）水氣增加，周一基隆北海岸、宜蘭、花蓮注意較大雨勢，下周二華南雲雨區東移，水氣更多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部則有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
