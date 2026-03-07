中東戰火持續，打亂航班調度，往返杜拜跟桃園機場的阿聯酋航空日前航班也取消多班次，直至3月4日才迎來首架抵台航班，近日則以縮減班表營運。阿聯酋航空今（7）一度暫停往返杜拜航班，隨後又表示營運恢復正常，包含杜拜轉機在內，有確認機位的旅客可前往機場搭乘。
阿聯酋航空表示，隨著區域部分空域重新開放，阿聯酋航空目前正以縮減班表營運，並持續推動全面恢復航網運作。視空域開放情況及相關營運條件，阿聯酋航空預期於未來數日內恢復至100% 航網規模，並以安全為最重要的優先考量。
阿聯酋航空昨日指出，5日從杜拜出發的航班，共載運約30,000名旅客。阿聯酋航空預計，截至3月7日，每日將營運83個航點，共106個航班往返杜拜，恢復約六成航網。
在部分需求強勁的市場，阿聯酋航空已明顯提升運能。以英國為例，截至3月7日，阿聯酋航空將於五座機場每日營運11個航班，因應阿拉伯聯合大公國與英國間強勁的旅遊需求。
印度市場方面，阿聯酋航空也持續增班，預計至3月7日將擴增至每日22個航班，服務其在印度的全部九個航點。美國市場方面，阿聯酋航空目前持續營運七個美國航點，確保美國與阿拉伯聯合大公國之間的交通連結不中斷。上述航點的航班均持續營運當中。
然而，今日下午社群X官方帳號一度宣布，往返杜拜航班已經暫停，直至另行通知前，請勿前往機場。隨後又再度更新消息，恢復營運，今日下午確認機位的乘客可前往機場。
阿聯酋航空表示，旅客可透過官網查詢班表及訂位。阿聯酋航空將優先協助已完成訂位之旅客安排行程，並請旅客僅在持有已確認訂位的情況下再前往機場。後續持續密切關注情勢發展，並即時調整營運安排。
