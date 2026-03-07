我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國安局前「少將研究委員」謝靜華。（圖／記者林柏年攝）

▲前總統府侍衛室少校吳宗憲為國安私菸案到高等法院出庭。（圖／記者劉松霖攝）

WBC經典賽引爆全民棒球熱。不過，賴清德總統日前前往台北大巨蛋觀看「台日棒球國際交流賽」，卻傳出江姓特勤趁安檢涉嫌偷走休息室裡啦啦隊員「峮峮」等人6顆簽名球。國安局近年頻繁傳出負面新聞，多與軍紀、人員操守及內部管理有關，讓國安局形象大傷。2021年8月31日，國安局特勤中心訓練組前上校組長盧永榮涉嫌教唆許姓鑑測官上尉對少將謝靜華體技能鑑測成績改列為合格，該消息傳出後，國安局展開行政調查，發現事涉犯偽造文書罪，遂函台北地檢署偵辦，並經台北地檢署偵查終結，認盧員應提起公訴、許員以緩起訴為適當。盧員經檢察官提起公訴後，臺北地方法院於2024年9月12日審結，依共同犯公務員登載不實罪，處盧員有期徒刑1年3月，盧員不服判決再提起上訴。國安局「少將研究委員」謝靜華2024年2月1日晚間酒後失態，涉嫌在人行道旁強吻已婚女子，經不知名路人錄影並上傳到網路供人瀏覽。在調查過程中，謝靜華還提供不實訊息給調查人員，導致國安局的說明引發外界誤解，監察院13名審查監委以全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。針對監察院通過彈劾國安局少將謝靜華案，國安局回應表示，「本案係本局主動依法移請監察院進行審查，本局尊重監察院審查結果，並配合後續懲戒法院之審理。本局將持續加強同仁法紀宣教，若有違失行為，本勿枉勿縱原則，依法處理，以維紀律。」2019年蔡英文總統出訪太平洋友邦，專機返台時卻爆出近萬條免稅菸遭國安特勤人員挾帶入境的「私菸案」，震驚社會。時任國安局長彭勝竹也因人員走私菸品，黯然下台，改由邱國正接任。國安局私菸案件歷經一審重判後，上訴至台灣高等法院，高院2025年8月二審改判，多名被告刑度大幅減輕，部分人甚至獲得緩刑。前總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉，原本一審因「以公用運輸工具裝運漏稅物品罪」遭重判逾10年徒刑，二審則改認屬「對非主管、監督事務圖利罪」。吳宗憲判刑6年、褫奪公權6年，張恒嘉則判刑2年4月、褫奪公權3年。賴清德2月27日前往台北大巨蛋觀看「台日棒球國際交流賽」，卻傳出保護總統的特勤趁安檢涉嫌偷走休息室裡啦啦隊員「峮峮」等人6顆簽名球。對此，國安局回應表示，本案涉嫌人江姓勤員為憲兵指揮部警衛大隊支援人員，當日執行場地安檢工作，有關涉及違法部分，已由警方移送檢方偵辦。國安局已於第一時間解除江員支援任務，歸建原單位，刻依相關法規程序進行行政懲處。