2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（7）日以14：0打敗捷克，過程中充滿亮點，不僅迎來首支全壘打，吉力吉撈鞏冠遭觸身球擊中，然而球打到他瞬間彈開，還扭了一下屁股，畫面在Threads上掀起熱議，網友笑虧：「撈哥像被紙屑丟到一樣」、「我笑出來了，撈哥還扭了一下屁股」，影片至今已累積56.7萬人瀏覽。
吉力吉撈遭觸身球砸中 網友笑虧：像被紙屑丟到
吉力吉撈在第6局遭觸身球擊中屁股，發出「啵」的一聲，但他卻看似不痛不癢，不僅扭了一下屁股，被保送上壘時還露出笑容，甚至拍一下捷克捕手的屁股，反應逗得轉播主持人哈哈笑。而影片也在Threads引起討論，網友發文笑說：「撈哥像被紙屑丟到一樣。」
其他人則留言表示：「球甚至是彈出來的」、「超好笑，他真的很有喜感」、「沒有人關心一下球有沒有受傷…」、「不動如山欸撈哥」、「看一次笑一次，我們撈哥真的是好可愛，上壘方式很chill」、「連觸身球都要呈現X型 還偷摸補手的屁股，真可愛」。
中華隊火力全開 單局灌進5分
6局上，「費仔」再度保送上壘，並再度盜壘，寫下全隊8次盜壘成功，下一棒打者張育成則擊出安打，比數形成10：0的局面。接著吉力吉撈鞏冠因觸身球上壘，捷克投手接連暴投、觸身球讓中華隊再次形成滿壘，再加上江坤宇保送、陳晨威二壘安打，以及鄭宗哲內野滾地球，讓比數來到14:0，單局灌進5分。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吉力吉撈在第6局遭觸身球擊中屁股，發出「啵」的一聲，但他卻看似不痛不癢，不僅扭了一下屁股，被保送上壘時還露出笑容，甚至拍一下捷克捕手的屁股，反應逗得轉播主持人哈哈笑。而影片也在Threads引起討論，網友發文笑說：「撈哥像被紙屑丟到一樣。」
中華隊火力全開 單局灌進5分
6局上，「費仔」再度保送上壘，並再度盜壘，寫下全隊8次盜壘成功，下一棒打者張育成則擊出安打，比數形成10：0的局面。接著吉力吉撈鞏冠因觸身球上壘，捷克投手接連暴投、觸身球讓中華隊再次形成滿壘，再加上江坤宇保送、陳晨威二壘安打，以及鄭宗哲內野滾地球，讓比數來到14:0，單局灌進5分。
更多「2026經典賽」相關新聞。