▲日韓大戰今晚6點在東京巨蛋開打，2國球迷都很緊張。（圖／baseball.yahoo）

▲台韓大戰3月8日上午11點在東京巨蛋開打。（圖／baseball.yahoo）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事持續在東京巨蛋開打，中華隊昨（6）日以0：13不敵日本隊，賽後各國球迷在社群平台熱烈討論，其中一名韓國球迷留言「今天的台灣好可憐」，原本讓不少台灣網友看了瞬間火大，沒想到他下一句卻自己補刀：「韓國明天也要變成那個樣子了。」因為今天晚間6點將上演備受矚目的日韓大戰，大谷翔平也確定首棒登場，韓國球迷這句自嘲式預言讓不少台灣球迷看完直接笑出來。有台灣網友分享看到這段留言的過程，原本看到前半句「今天的台灣好可憐」時，心裡已經準備開戰，結果對方馬上補上一句「韓國明天也要變成那個樣子了」，替自己國家打預防針的話讓人笑出來，原PO直呼「本來想罵他，看到後面忍不住笑了」，不少人也跟著留言：「韓國明天（3／7）不會遇到完全體的日本隊」、「他們明天沒有大谷也沒有山本呢」，反過來安慰他們別太擔心；回顧昨晚的台日大戰，中華隊開局就面對大谷翔平，先發投手鄭浩均一開始投出147公里速球，但大谷毫不手軟，一棒掃向右外野形成二壘安打，東京巨蛋瞬間爆出巨大歡呼聲。雖然首棒就被敲安，鄭浩均隨後迅速回穩，先解決近藤健介，再三振鈴木誠也，雖然保送吉田正尚，但仍成功讓岡本和真出局，順利度過首局沒有失分，戰況精彩，但中華隊最終仍以0:13輸給日本隊。而今天晚間即將登場的日韓戰先發投手也已公布，日本派出菊池雄星，韓國則推出高永表應戰，不過有球迷注意到，韓國並未派出王牌投手郭彬對上日本，因此引發各種戰術猜測，有網友認為，韓國可能保留主力投手，準備3月8日對戰中華隊。討論中也出現不少球迷留言，「韓國看完大谷表演直接放推喔？」、「韓國放棄日本？all in台灣？」、「表哥怎麼逃了」、「高的球連台灣都打爆，日本應該更猛」、「不是郭彬，台灣要小心了」。