國民黨立委羅智強不滿立委柯建銘指控他於去年「大罷免」期間，撥打無聲電話進行騷擾，認為名譽受損對柯建銘提起侵害名譽告訴，求償100萬元。台北地院一審宣判羅智強敗訴。對此，羅智強在臉書憤怒發文表示，柯建銘含血噴人卻受言論免責權保障，質疑「難道柯建銘不是專門以損害名譽為唯一目的而胡說八道，我的名譽就不會受損？」強調絕對上訴到底。回顧案件過程，羅智強指出柯建銘與媒體在大罷免期間聯手造謠，即便他多次調出通話紀錄澄清，證明根本沒打過電話，柯建銘受訪時仍持續以不實言論誤導大眾。法官審理後認為柯建銘「不具侵害名譽權之真實惡意」，且言論沒有逾越合理範圍，受立委言論免責權保障，因此判決不須賠償。羅智強透露造謠對他生活造成的傷害，曾在街頭被民眾嗆聲「開會打電話騷擾別人很可恥」，且連續三天遭到政論節目輪番攻擊，名譽早已嚴重受損。他質疑，柯建銘對他的誣衊與立委問政、監督政府毫無關係，法官卻硬扣上免責權，無法令受害者信服，為了捍衛自身清白與公道，他誓言不向惡人低頭，會透過上訴捍衛名譽。