世界棒球經典賽（WBC）開打，台灣隊今（7）日展現強大火力，以14比0在7局提前「扣倒」捷克隊，搶下首勝。行政院長卓榮泰上午親赴日本東京觀賽，而這也是台日斷交以來，首位現任閣揆踏上日本領土的首例；據了解，這場高層級的「棒球外交」背後，主要與兩項因素有關，包含台灣與日本「高市政府」高度默契，加上台日高層穿針引線、共同努力，才得以順利成行。卓榮泰上午低調赴日觀看台捷大戰，這也創下台日斷交後，現任行政院長訪日的首例。據了解，卓榮泰此次訪日行程相當低調、保密，上午抵達東京後，在駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。據悉，卓榮泰現身球場時，相當低調，穿著輕鬆，戴著棒球帽觀賽，並未待完全程，在看到第七局上半場結束後，便先行離開，預計今天就會搭機離開日本，期間無正式訪問。不過，對於卓榮泰赴日行程，政院人士私下表示，這是院長私人行程，假日當日來回，沒有其他評論。至於歷史性的「高層訪日」如何成行？知情人士指出，在與「高市政府」高度默契下，以「棒球」作為突破口，再加上台日高層穿針引線、共同努力，才得以順利成行；知情人士說，現場並未看到日方官方人員接待卓揆，但現場人潮多，確實也很難辨識出來。綠營人士分析，這次除了是歷年以來，我國行政院長赴日觀看棒球首例之外，更是實質的「棒球外交」，藉由棒球，讓台灣政府高層到現場看球，進而推動台日關係，「藉由沒有太多政治味的棒球，進行相當大的突破」。至於這項「實質外交」是否影響中國跳腳，綠營人士直言，做什麼事情，中國都可能反彈、都會譴責、都會震怒，但不能老是看中國的臉色，台灣要有其外交空間。與卓榮泰觀看同場球賽的郭國文受訪時表示，台捷大賽中，出現一名非常特殊的來賓，這是在東京棒球比賽中，最高層級官員、行政院長來觀看球賽，而這次結果14比0，大家非常地開心。郭國文指出，就他側面了解，促成台灣高層來到東京巨蛋、看台灣隊比賽，主要是自民黨高層萩生田光一及前駐日大使謝長廷；他期待，未來高層多參與這樣活動，這對實質的外交進展，會有所幫助。此外，蘇巧慧受訪時也說，卓榮泰赴日非常低調，她們事前都不知道，「看到新聞、看到卓院長在東京現身，我們非常吃驚」。她提到，相信卓榮泰的心情，跟在台灣的國人一樣，都是全力為台灣隊選手加油，而卓能出現在東京，也是另外一種台日友好的象徵，「我們非常期待，不管是日本或是台灣的選手都有好成績，希望大家繼續支持台灣英雄」。