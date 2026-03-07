有外媒引述知情人士說法，稱俄羅斯已向伊朗提供美軍相關情資，這些情資或能協助德黑蘭當局打擊該地的美國軍艦、飛機及其他軍事資產。不過，美國總統川普（Donald Trump）在被記者問到此事時迴避評論，還嗆記者問了「蠢問題」。
根據《美聯社》報導，知情人士稱俄羅斯已向伊朗提供美軍相關情資，包括軍艦、飛機、雷達及通訊系統以及其他軍事資產的位置，但是匿名官員透露，尚未發現俄羅斯有直接指揮伊朗如何使用這些情資發動攻擊。儘管如此，這仍是莫斯科試圖介入中東戰事的首個跡象。
美國時間週五晚間川普在白宮一場關於大學體育的活動上，有《福斯新聞》記者問及此事，川普當場回嗆「在這個時候問這個問題真是愚蠢，我們正在討論別的事」。其他白宮官員也淡化了俄羅斯提供情資的消息，但並沒有直接否認。
白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）說這對美國在伊朗的軍事行動沒有產生任何影響，「我們正在徹底摧毀他們」。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在被問到俄羅斯提供情資援助伊朗一事時，則說美軍的作戰計劃會把一切情況納入考量。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則拒絕置評，只說俄羅斯正持續與伊朗及其領導層進行對話。
中東戰火與俄烏戰爭之間會產生何種交互影響，一直是外界關注的焦點。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日曾說，願意向美國以色列與海灣國家分享烏克蘭抵禦伊朗無人機的經驗與知識；川普之前努力試圖兌現結束俄烏戰爭的競選承諾，但隨著美國自己捲入伊朗戰事，美方作為斡旋者的角色似乎也隨之削弱。川普本週還抱怨，拜登政府向烏克蘭提供了太多高端武器，卻未能及時補充美軍的儲備。
