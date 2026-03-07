我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市長盧秀燕子弟兵、立委黃健豪主動站出來，力挺江啟臣參選台中市長。（圖／江啟臣提供，2026.03.07）

國民黨台中市長提名將於3月底進行民調，立法院副院長江啟臣繼上週在自己的豐原區舉行首場見面會，第二場選在市長盧秀燕的本命區舉行，不僅北屯、北區的藍營議員全員到齊，被視為盧秀燕子弟兵的立委黃健豪也站台力挺，他強調8年前江啟臣展現風度禮讓盧秀燕，下一棒由江啟臣選市長，「早在8年前就說好了」、「應該還給他一個公道」。江啟臣為黨內初選舉辦的第2場說明會，今（7）日下午選在北屯區松竹寺舉行，吸引上千支持者參與，包括立委黃健豪與陳菁徽、台北市議員李明賢，以及台中市北區、北屯5名國民黨市議員陳成添、沈佑蓮、賴順仁、陳文政、陳政顯通通前往站台。該選區的立委黃健豪說，依過去慣例，黨內初選時立委不會選邊站，但國民黨2026年由江啟臣選市長「早在8年前就說好了」，當年黨內民調江啟臣只落後極微小的0.6%，江展現風度主動擔任盧秀燕的總幹事，這個正確決定，為台中市迎來黃金8年。黃健豪強調從政者要兼顧人情、遠見、誠信，「應該還給江啟臣一個公道」。黃健豪說，2024年他與江啟臣去美國德州參訪，當時包括州長、參議員等各級民意代表，都對台中市完整的產業供應鏈展現極高興趣，並期待江啟臣成為台中市長後密切合作，台中需要一個有能力帶這個城市去打國際盃的市長，江啟臣有能力打破各種壓力與外交封鎖。壓軸的江啟臣強調「台中必須超越台中」，他提出安全、安定、安心的幸福城市三安目標，以及四大途徑、五大面向的政見，要讓台中從台灣最幸福的直轄市，往世界最幸福的城市邁進。江啟臣接續黃健豪的話題，強調自己8年前就準備好了，當年和盧秀燕良性競爭後，兩人一直互相幫忙至今。他問大家「盧市長做得好不好？如果好，就給她一個掌聲」，並意有所指地說「您的掌聲，她現在應該會聽得到」。