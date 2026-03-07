台中昨（6）日深夜接連發生兩起地震，其中晚間 23 時 14 分更發生芮氏規模 4.5 的主震，深度達 27 公里，震央精準落在人口密集的西屯區「七期重劃區」內。由於不少當地民眾聽見詭異地鳴並感受到瞬間下沉的劇烈搖晃。對此，地震專家郭鎧紋指出這是西屯區近 30 年來極其罕見的有感地震，並點名需要特別留意西側的「大甲斷層」與「彰化斷層」。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富分析指出，這起規模 4.5 地震的震央，夾在東側的「車籠埔斷層」與西側的「彰化斷層」之間，該區域屬於地震數量相對稀少的「空白區」。吳健富進一步推測，近年大地震多發生在好發區，在應力作用的能量累積下，逐漸輪到過去較少搖晃的「空白區」開始作動。他特別示警，東側的車籠埔斷層在 921 時已釋放大量能量，但震央西側的「彰化斷層」卻已累積許久未正常釋放，未來是否準備作動有待密切觀察。
921後能量轉移？郭鎧紋示警：留意大甲、彰化斷層
地震專家郭鎧紋提到，台中盆地的東邊靠近「三義斷層」與「車籠埔斷層」，這兩者皆屬於相當危險的活動斷層，過去也曾發生過大地震。而在盆地西側，大肚山台地與海岸平原交界處是「大甲斷層」，八卦山台地與海岸平原交界處則是「彰化斷層」。
需特別留意這兩大斷層的活動態勢
郭鎧紋提醒，過去東側的車籠埔斷層較為活躍，特別是在 921 大地震時已經釋放了大量能量，但過了車籠埔斷層以西的區域，長年以來地震活動相對偏少，但台中這幾年罕見出現 2 起規模 4 以上的地震是重要的警訊，這意味著西北邊的「大甲斷層」與西南邊的「彰化斷層」雖然平時地震次數少，但或許正持續累積能量。郭鎧紋呼籲民眾切勿掉以輕心，未來需特別留意這兩大斷層的活動態勢與可能的地震風險。
資料來源：中央氣象署
