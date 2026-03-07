我是廣告 請繼續往下閱讀

孫女獨立撫養90歲奶奶 重擔全落肩上

台灣正式邁入超高齡社會，長期照護需求快速攀升，卻也與貧窮問題緊密交織，形成「老、病、窮」相互牽連的惡性循環；長期照顧支出每月高達5至7萬元，加上照顧者往往被迫離開職場、收入中斷。創世基金會服務統計指出，植物人主要照顧者以女性為主，比例高達65%，平均照顧年資約7年。更使許多女性被迫離開原有職場，或僅能從事兼職工作。適逢「國際婦女節」，回顧百年前17個國家女性為爭取平權所發起的行動，至今仍有許多女性被困在「因照顧而離職、因離職而貧窮」的現實困境。創世基金會服務統計指出，植物人主要照顧者以女性為主，比例高達65%，平均照顧年資約7年。長期高強度的照顧責任，使許多女性被迫離開原有職場或僅能從事兼職工作，家庭經濟日益吃緊，最終陷入貧窮循環，女性照顧者成為長照體系中最沉默的承擔者。創世基金會分享，一位90歲的奶奶因為年輕時喪夫，為了養家餬口，她靠著一針一線的手工藝撐起整個家庭。歲月在她手上留下痕跡，也把堅韌刻進了這個家。兒子歷經婚變後，奶奶無怨無悔的扛起教養孫子的責任。10年前，奶奶因老化出現失智症狀；3年前的病況開始加重，甚至長期臥床。照顧的重擔也落在孫女肩上。孫女兼著2份工作，下班後趕回家替奶奶翻身、餵食、清潔，還要兼顧家中開銷與生活瑣事。疲憊幾乎成了日常，卻從未說過放棄。直到奶奶入住創世基金會台北院，才終於鬆了一口氣。探視時也總是滿滿牽掛。創世基金會成立邁入40年，全台共有17所安養院，歷年安養3024位植物人，免費到宅服務1萬6711位植物人及重度臥床老人，減輕近2萬個家庭的負擔。