明（8）日迎接38女神節，全聯、愛買量販限定優惠！全聯「全電商」3月8日當天，3大時段搶38折優惠券，只要單筆消費滿388元就能用，單筆最高折抵588元；愛買量販今明兩天都有1公斤的高麗菜特價29元，綠色蔬菜有山茼蒿、奶油白菜買一送一。
全聯「全電商」38婦女節優惠！搶千張38折優惠券
全聯全電商3月8日當天，分三時段11:00、15:00、20:00搶38折優惠券，每時段限量380張，單筆消費滿380元即享38折優惠，最高折抵588元（領券後需在當天使用完畢）。
且即起至3月9日前，使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1000元送800福利點；同期間買滿3萬8000元，加碼回饋38000福利點，等於現省3800元。3月8日當天上午11點至下午1點前，消費滿1000元加碼送1000福利點，等於整單多打9折。
愛買38婦女節高麗菜只要29元！草莓百元有找
愛買量販即起至3月8日限時三天，高麗菜每顆1公斤只要29元、牛番茄400公克29元，鮮甜多汁；來自台南將軍產地直送的蘆筍，每束250公克僅69元。
同時間，漢光有機山茼蒿、黑葉白菜、小松菜、奶油白菜、蚵白菜原價每包39元，通通買一送一，平均每包不到20元。
正當季的「台灣草莓4號果」每盒200公克只要99元，百元有找；「台灣2號果草莓」每籃1.5公斤特價499元，適合家庭分享；另外還有日本熊本草莓一大盒499元。
資料來源：愛買量販、全聯全電商
我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯全電商3月8日當天，分三時段11:00、15:00、20:00搶38折優惠券，每時段限量380張，單筆消費滿380元即享38折優惠，最高折抵588元（領券後需在當天使用完畢）。
且即起至3月9日前，使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1000元送800福利點；同期間買滿3萬8000元，加碼回饋38000福利點，等於現省3800元。3月8日當天上午11點至下午1點前，消費滿1000元加碼送1000福利點，等於整單多打9折。
愛買量販即起至3月8日限時三天，高麗菜每顆1公斤只要29元、牛番茄400公克29元，鮮甜多汁；來自台南將軍產地直送的蘆筍，每束250公克僅69元。
同時間，漢光有機山茼蒿、黑葉白菜、小松菜、奶油白菜、蚵白菜原價每包39元，通通買一送一，平均每包不到20元。
正當季的「台灣草莓4號果」每盒200公克只要99元，百元有找；「台灣2號果草莓」每籃1.5公斤特價499元，適合家庭分享；另外還有日本熊本草莓一大盒499元。