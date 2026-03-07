桃園大溪笠復威斯汀度假酒店表示，即日起攜手香港萬麗海景酒店、香港天際萬豪酒店，以及香港東涌福朋喜來登酒店三家星級酒店廚藝團隊攜手，於6月30日前推出「港都旬味‧威斯汀港味食堂」，將在自助餐廳「知味西餐廳」，呈現一系列港味美食，並推出基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市居民加入萬豪旅享家，平日享買一送一優惠，且用餐還可抽獎，有機會中星宇航空台北-香港經濟艙來回機票。
本次「威斯汀港味食堂」特邀萬豪集團旗下「香港萬麗海景酒店」Food Studio李志明主廚、「香港天際萬豪酒店」天翔吧楊浩賢主廚，以及「香港東涌福朋喜來登酒店」御廚李嘉誠主廚，悉心呈現多道招牌港菜，以香港美食的五大特色：街巷大排檔、港式燒味、庶民小食、港式甜品、以及經典茶餐廳飲品，聯手打造期間限定港味盛宴。
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店邀請三大酒店主廚客座，還原正宗港味靈魂，菜色包含「避風塘炒蟹」，嚴選鮮美活蟹，過油後與蒜酥、豆豉及辣椒快炒出濃郁香氣。也有「港式羊腩煲」，主廚巧妙運用柱侯醬、南乳、腐乳「三醬」秘製比例，將羊腩以慢火細炆至軟嫩滑順，濃郁醬香層層滲透。
另還有「港式蛋塔」、「缽仔糕」、「車仔麵」、「雞蛋仔」、「西多士」等街頭美食，以及具備深厚情懷的「碗仔翅」。更有風靡昔日中學生的「街頭撈撈冷麵」、象徵溫情滋補「豬腳薑」，到每一口都充滿鹹香誘惑的「南乳炸雞髀」等。
單筆消費滿3000元 抽星宇航空台北-香港經濟艙來回機票
活動期間並推出「用餐滿額抽獎活動」回饋賓客，即日起至6月30日止，凡於館內指定餐廳用餐，單筆消費滿3000元，即可獲得抽獎券乙張，有機會抽中星宇航空台北-香港經濟艙來回機票。自助餐廳「知味西餐廳」餐價為周一至周四成人每位1480+10%元、孩童每位740+10%元；周五至周日成人每位1680+10%元、孩童每位840+10%元。
此外，6月30日前，更推出基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣/市居民，凡出示身分證明文件，並加入萬豪旅享家，享有「週日至週四」用餐將有買一送一的優惠。
台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」秀出球賽門票 第二人半價
台北六福萬怡酒店表示，「敘日全日餐廳」推出凡於平日午晚餐出示2026台北大巨蛋或其它棒球賽事相關比賽門票(電子或紙本皆可)，即享第二位半價優惠(需加收原價服務費)，若以最低價的平日午餐餐價來計算，平日午餐原價1480元＋10%，5折之後價格為888元。
或者也可選擇在平假日午晚餐，穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，同樣享有優惠，特價為平日午晚餐1299元，假日午晚餐1499元。「敘日全日餐廳」餐廳原價：平日午餐1480元＋10%、平日晚餐1580元＋10%、假日午晚餐1880元＋10%。
敘日全日餐廳餐檯主打干貝、南極雪蟹腳等豐盛海鮮，還有現切牛排與多國風味熱食。3月10日將推出沖繩風的限定主題季，限定餐點包括「鮭魚雲吞石狩鍋」「南島風和牛塔可飯」「沖繩黑糖味噌滷豚肉」等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
