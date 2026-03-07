美國川普關稅被判無效，退款程序即將啟動，日前又有紐約、亞利桑那等24州向法院提告，阻止對進口商品課徵的10%關稅。另一方面，我國與美國簽署的對等貿易協定，目前也尚在與美方溝通，待確認後才將文本送交國會。為避免企業「霧煞煞」，經濟部下週二（10日）將辦說明會，協助業者掌握關稅動態。
為協助我國企業掌握美國關稅政策最新發展，經濟部國際貿易署將於3月10日上午9時舉辦「美國關稅政策變動下，臺灣廠商如何理解及確保權益說明會」線上說明會，邀請美國專業律師說明美國關稅政策最新動向，協助臺灣業者瞭解在國際情勢變動下如何維護自身權益。
針對美國關稅政策最新情勢，包括美國聯邦最高法院2月20日的裁定，以及川普政府隨即公布「122條款」的行政命令，並揭示後續將依循其他法律途徑延續其關稅政策等一連串變化，說明會將邀請美國Crowell & Moring律師事務所執業律師，除說明美國關稅政策的動態發展、美國IEEPA退稅重點及各界後續動向，並將分享我國業者可參考的因應建議，協助企業維護自身權益。
欲了解業者，可上經濟部國際貿易署官網，或是點選網址報名。另，經濟部提供免付費諮詢專線0800-280-280及0800-000-257，相關說明及申請資訊亦可於「臺美關稅談判及產業支持方案」專屬網站查詢。另，經濟部也設立產業競爭力輔導團，整合相關法人提供金融支持、經營管理、技術支援部份等相關服務，並協助業者導入AI應用，解決經營技術瓶頸。
