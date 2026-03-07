中央氣象署預報員林定宜表示，明（8）日清晨，中部以北、宜蘭低溫14至16度，迎風面仍有局部短暫雨。下周一（3月9日）大陸冷氣團南下，桃園以北要注意12度左右低溫，基隆北海岸、宜花有較大雨勢；下周二（3月10日）冷空氣持續，降雨範圍增加，下周三（3月11日）短暫回溫後，下周四（3月12日）另一波冷氣團再度南下。
明天天氣短暫放晴 降雨範圍縮減
林定宜指出，東北季風將影響到明天清晨，中部以北、宜蘭低溫只有14至16度，白天高溫北部、宜花19至22度。白天東北季風逐漸減弱，但仍有水氣，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北也有零星短暫雨，桃園以南天氣以多雲到晴為主。
冷氣團下周一抵達 北東注意較大雨勢
林定宜說明，大陸冷氣團將在下周一抵達台灣，且伴隨較多水氣，整個桃園以北、東半部、恆春半島整天不定時有局部短暫雨，各地山區都有零星短暫雨，特別是「基隆北海岸、宜蘭、花蓮」要注意局部較大雨勢。
周二冷氣團持續影響，中部以北、宜花低溫12至14度，南部、台東17至18度，且配合華南雲系東移影響，各地降雨機率又增加，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星短暫雨，3000公尺以上高山則有下雪機會。
下周2波冷氣團 氣溫冷暖交替
林定宜提及，下周三冷氣團減弱，氣溫短暫回升，基隆北海岸、東半部、恆春半島依舊有局部短暫雨，各地山區則有零星短暫雨。
下周四新一波大陸冷氣團南下，體感沒那麼濕冷，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨，下周五北部、東北部偏冷，下周六冷氣團減弱，北部、東北部白天氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
