我是廣告 請繼續往下閱讀

瞄準2026年旅遊市場與暑假親子出遊商機，麗星郵輪推出多項優惠搶市。即日起至4月30日春季旅展期間，針對不同出遊需求祭出三大亮點，包括暑假親子「兒童免費搭郵輪」、指定航次每房加贈4,000元郵輪消費金，及8月2日基隆出發直航東京、大阪的市場獨家航次，全面搶攻家庭旅遊、自由行與暑期度假商機。麗星郵輪指出，最受親子家庭關注的「暑假兒童免費搭郵輪」專案，即日起至4月30日可訂購，適用於7月5日至8月23日期間非週五出發之暑假平日全航次，每航次限量 50間，售完為止。凡未滿12歲兒童與父母同行，即可享船票免費優惠，讓家庭旅客能以更輕鬆的方式規劃暑假海上假期。除暑假旺季外，麗星郵輪亦同步針對5月、6月指定6天5晚航次推出加碼優惠，凡購買指定航次，每房加贈 4,000元郵輪消費金，即日起至4月30日可訂購，旅客可靈活運用於船上餐飲、娛樂或購物體驗，為出發前的旅遊預算再添實際回饋。此外，8月2日登場的基隆出發直航東京與大阪航次，將停靠橫濱、清水、大阪與高知，一次串聯日本關東與關西兩大人氣區域，不僅為市場獨家航程，更是暑期唯一航次。麗星郵輪表示，隨著郵輪旅遊在台灣逐漸成為家庭與度假的重要選擇，市場需求也從單一價格優惠，轉向兼具行程特色與整體體驗的產品設計。此次推出暑假親子優惠、指定航次郵輪消費金回饋，以及8月2日基隆直航東京與大阪的市場獨家航次，正是希望透過更貼近台灣旅客需求的產品規劃，為旅客帶來更具吸引力的海上假期選擇。