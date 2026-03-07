我是廣告 請繼續往下閱讀

台裔籃球好手、史上首位奪得NCAA女子籃球冠軍的台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen），近期正式抵達台灣。她預計於3月10日舉辦「2026 Kaitlyn Chen Basketball Training Camp」公益籃球訓練營，親自指導台灣基層女籃選手，將其從NCAA名校到職業WNBA舞台的實戰經驗傳承給本土後輩。陳紫柔在美國籃壇表現極其亮眼，其職業生涯至今已寫下多項里程碑。效力普林斯頓大學（Princeton University）期間，帶領球隊三度奪得聯盟冠軍，個人包辦三座錦標賽MVP，並於2023年獲選年度最佳球員。轉學至傳統強權康乃狄克大學（UConn）後，大學生涯累積1553分與494次助攻，並隨隊奪下NCAA女子籃球冠軍，成為史上首位獲此殊榮的台裔球員。憑藉穩健控球與高籃球智商，陳紫柔在2025年WNBA選秀中被金州女武神（Golden State Valkyries）選中，成為台灣史上首位踏上WNBA舞台的台裔球員之一。此次訓練營特別邀請包括莊敬高職、永平高中、民族實中及永和國中的HBL與JHBL球員參與。陳紫柔將親自設計完整訓練流程，重點分享現代後衛的核心能力。結合NCAA與職業層級訓練方式，著重控球節奏、擋拆閱讀及高速對抗中的正確決策。安排互動交流時間，分享從常春藤盟校挑戰頂級名校及職業聯盟的歷程，並傳授在競爭環境中保持自信的祕訣。陳紫柔表示，現代後衛不僅要能控球與得分，更重要的是具備「閱讀比賽與掌握節奏」的能力。主辦單位挺悍賽事行銷也希望藉此促進台灣與國際女子籃球文化的交流，鼓勵更多年輕女孩勇敢追夢。除了技術傳承，陳紫柔也將於3月11日前往新竹御嵿攻城獅主場觀賞TPBL例行賽事。她將親身感受台灣職籃的主場氛圍，與本土球迷一同體驗獲選「最佳主場五連霸」的場館魅力。