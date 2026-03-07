我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）傳來捷報，中華隊展現強大火力，最終以14比0在7局提前結束比賽，扣倒捷克隊奪下首勝。行政院長卓榮泰特別飛往日本，在駐日代表李逸洋及運動部長李洋的陪同下，現身東京巨蛋為國手應援，卓揆的出現讓現場球迷驚喜萬分。對此，日本學者小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然台灣與日本交流是常態，但行政院長親自踏上日本領土實屬罕見。回溯過去歷史，上一次有行政院長入境日本，已經要追溯至2004年8月，時任院長游錫堃結束加勒比海三國訪問，在返回台灣途中因遭遇颱風，臨時改降落沖繩那霸機場，獲發72小時簽證入國，還跟沖繩縣政府官員與台灣僑民見面。小笠原欣幸認為，雖然卓榮泰此次行程與22年前的突發狀況性質不同，但也不用大驚小怪。小笠原欣幸表示，為了觀賞WBC比賽，估計有數以萬計的台灣球迷湧入日本，若單純以支持體育活動、為球員加油的角度來看，外界或許無需多想。台灣隊大勝捷克，不僅提振士氣，卓榮泰這趟「睽違22年」的行政院長赴日行，意外成為球場外的一大焦點。