伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今（7）日在伊朗國家電視台發表談話，對遭到伊朗攻擊的鄰國致歉，並稱從現在起除非有國家率先對伊朗發動攻擊，否則不會攻擊鄰國。不過，有專家表示，根據伊朗憲法，伊朗總統實際上對於國家外交和安全政策等戰略事務沒有主導權，如今伊朗處於戰爭狀態，真正的權力掌握在伊斯蘭革命衛隊（IRGC）手中，裴澤斯基安的承諾可能沒辦法發揮效果。裴澤斯基安在談話中強調伊朗絕對不會「無條件投降」，但表示伊朗也無意入侵鄰國，對先前被伊朗攻擊的周遭國家致歉，稱臨時領導委員會已暫停批准對鄰國的襲擊，除非有國家率先對伊朗發動攻擊，否則不會對其實施打擊。不過，《半島電視台》報導指出，伊朗的政治人物僅負責處理國政事務以及一些「非戰略性事務」，一旦涉及戰略事務，例如國家的外交與安全政策，政治人物就沒有發言權，包括總統也是如此，這在伊朗是眾所周知的事實。伊朗真正的權力核心在於最高領袖辦公室以及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）手中，即使在和平時期也是如此。如今伊朗正面臨一場關乎神權政府存亡的戰爭，裴澤斯基安很可能無法阻止任何攻擊行動，因為「革命衛隊現在已完全掌控局勢」。是否發動攻擊將由革命衛隊決定，而新任的革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）被認為是伊斯蘭革命衛隊成立以來，「最激進的指揮官之一」。《半島電視台》報導最後結論，雖然伊朗總統在憲法上被視為國家第二號人物，但是他在安全政策方面可能不會有任何影響力。