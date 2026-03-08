今日是3月8日婦女節，迎來3月「女王月」，全台吃到飽餐廳針對女士們或相關議題推出多樣優惠。例如享有第二位或第三位享38折之優惠，最低375元能吃到飯店下午茶時段的buffet。《NOWNEWS今日新聞》整理全台共5家飯店吃到飽餐廳，針對3月推出的專屬優惠訊息一次看。
📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：
台北凱撒飯店表示，Checkers自助餐廳即日起至3月31日，推出「
專屬女神月」餐飲優惠，女性同行用餐第二位享3 8折優惠並免費升級和牛料理吃到飽。Checkers自助餐廳餐價為下午茶每人780元+10%～假日午晚餐1280元+10%，若是以下午茶來計算，38折折扣之後，享折扣者只要375元（780元乘以38折+原餐價服務費78元），就能享有蝦蟹等海鮮、現沖牛肉湯、南洋料理、炸物等菜色吃到飽。
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
台北花園大酒店表示，吃到飽餐廳「饗聚廚房」即日起至3月31日推出「三月女王節」餐飲優惠活動，三位成人同行用餐，且至少包含一名女性，其中一位的身分證字號及生日年月日內含一組數字「3與8」，即可享第三位餐費38折優惠。
台北花園大酒店提到，飯店內的吃到飽餐廳「饗聚廚房」以多國風味自助百匯聞名，匯聚中、西、日、泰、馬來西亞及越南等特色料理，並提供哈根達斯冰淇淋、經典飲品及啤酒無限暢飲。
第三名享38折 優惠者最低只要431元
「饗聚廚房」平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位 1099 元+10%，此次在3月推出優惠活動，只要三人同行且需包含至少一名女性，三位之中任一人的身分證字號及生日年月日內含一組數字「3與8」，即可享第三位餐費38折優惠，優惠者折扣後等於最低只要431元（899元乘以38折＋原餐價服務費89元）。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
台北六福萬怡酒店館內餐廳於3月推出「國際女王月」主題活動，其中「敘日全日餐廳」推出顧客用餐，
穿著粉紅色元素服飾或配件並完成拍照打卡，不分平假日午餐、晚餐及下午茶皆享8折優惠。
除餐飲優惠外，3月在餐廳單筆消費滿1萬元即可參加「女王好禮抽獎」1次，獎項涵蓋台北六福萬怡酒店價值近兩萬的卓越客房住宿券、關西六福莊住宿券、六福村入園券、一禮烘焙法式經典蝴蝶酥禮盒、BEING SPA 1000元課程抵用券及多項餐飲折抵券等。
大廳酒吧也推出「TWININGS X JC CAT 女王的莓果莊園雙人下午茶」，攜手英國皇室御用茶品牌唐寧茶TWININGS聯名合作
，主廚團隊以伯爵茶、四紅果茶、仕女伯爵等茶款為靈感， 將茶葉浸萃或研磨入餡，讓茶韻不僅停留於杯中， 更融入甜點與鹹食細節之中，雙人定價1380 元+10%。
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：
台北新板希爾頓酒店內的吃到飽餐廳「悅．市集全日自助餐廳本季主打「大西洋風味之旅」，3月更推出女性專屬禮遇「女神節38同行、和牛寵愛無限」，凡於周一至周四午、晚餐及周五午餐時段，兩位女性同行用餐，第2位即可享38折優惠，平均每人853元起，並免費升級享用和牛料理吃到飽，包括南洋風味和牛、紅酒醬慢燉和牛。此外，3月每日午、晚餐時段，3位女性同行，全員再享8折優惠。
📍新竹喜來登飯店「盛宴自助餐廳」：
新竹喜來登大飯店表示，3月8日適逢「國際婦女節」，飯店為女性顧客獻上專屬餐飲禮遇，即日起至3月8日，於「盛宴自助餐廳」消費下午茶吃到飽，女性顧客可享有低至5折起的優惠，原價990元＋10%，折扣後等於495元再加99元（原餐價一成服務費），即594元，就能享有生魚片、壽司、蝦蟹、精緻熟食、甜點等料理通通都可吃到飽。
資料來源：台北新板希爾頓酒店、台北六福萬怡酒店、台北凱撒飯店、台北花園大酒店、新竹喜來登大飯店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
