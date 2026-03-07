2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），中華隊今（7）日對上捷克成功奪下首勝，明（8）日出戰韓國成晉級關鍵戰，台北101晚間將點燈為中華隊強力應援，晚間10點至12點，喊話中華隊「台灣尚勇、TEAM TAIWAN、棒球英雄拼到底、我們愛你」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北101從3月4日起至3月8日前，每日為中華隊應援點燈，每日應援小語配合賽程變化。今（7）日晚間10點至12點，點燈文字為「台灣尚勇、TEAM TAIWAN、棒球英雄拼到底、我們愛你」。

昨（6）日則是分兩階段進行點燈，下午6點至10點「台灣尚勇、TEAM TAIWAN、台日友好、TAIWAN WIN」；晚間10點至12點「台灣尚勇、TEAM TAIWAN、榮耀對捷、沒在怕的」。

▲昨（6）日台北101點燈，為中華隊對決捷克隊應援，最終中華隊也成功奪得首勝。（圖／台北101提供）
▲昨（6）日台北101點燈，為中華隊對決捷克隊應援，最終中華隊也成功奪得首勝。（圖／台北101提供）
▲台北101點燈為中華隊對決日本隊應援。（圖／台北101提供）
▲台北101點燈為中華隊對決日本隊應援。（圖／台北101提供）
台北101經典賽點燈時間一覽
3/7（六）22:00－24:00
3/8（日）18:00－24:00

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽中華隊首勝！7-11、全家買一送一狂歡　超商美式拿鐵都半價

經典賽台日戰0:13慘敗！球迷點名「全盛期時防禦王」：能防住日本

經典賽中華隊2連敗別哭！7-11萊爾富打氣優惠：買1送1、拿鐵30元

經典賽將對戰日本、捷克！台北101點燈應援：台灣尚勇、沒在怕的