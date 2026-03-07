我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昨（6）日台北101點燈，為中華隊對決捷克隊應援，最終中華隊也成功奪得首勝。（圖／台北101提供）

▲台北101點燈為中華隊對決日本隊應援。（圖／台北101提供）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），中華隊今（7）日對上捷克成功奪下首勝，明（8）日出戰韓國成晉級關鍵戰，台北101晚間將點燈為中華隊強力應援，晚間10點至12點，喊話中華隊「台灣尚勇、TEAM TAIWAN、棒球英雄拼到底、我們愛你」。台北101從3月4日起至3月8日前，每日為中華隊應援點燈，每日應援小語配合賽程變化。今（7）日晚間10點至12點，點燈文字為「台灣尚勇、TEAM TAIWAN、棒球英雄拼到底、我們愛你」。昨（6）日則是分兩階段進行點燈，下午6點至10點3/7（六）22:00－24:003/8（日）18:00－24:00