剛成為新手媽媽或正處於人生不同階段的婦女，在保險預算規劃有限的情況下，可選擇投保定期壽險搭配傷害、重大疾病或醫療保險，以較低保費獲得適足保障。

已累積相當財富或保險規劃需求較高的婦女，則可適度提高保險金額，或是投保終身保險與健康保險，給自己及家人更全面的保障。

至於工作較穩定及經濟狀況較寬裕時，也可適時投保年金險、醫療險或長期照顧保險，及早啟動退休準備，減輕家庭照護壓力，享受安穩無憂的退休生活。

明日即將迎來3月8日國際婦女節，金融監督管理委員會表示，婦女在家庭與社會中往往肩負多重角色，是穩定家庭與推動社會發展的重要力量，提醒婦女定期檢視自身保險保障是否周全，並依人生不同階段調整規劃，並給予相關建議。金管會依照不同人生階段給予保險規劃建議：金管會指出，婦女也可依個人需求，評估投保專為女性設計的保險商品；婦女保險商品與一般的醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。各家保險公司商品設計內容與給付方式不盡相同，婦女朋友們可依自身需求審慎選擇適合的保險商品投保，補強保障缺口，為未來多一分準備。金管會提醒，婦女朋友們投保前應詳加瞭解保險商品的保障內容與給付條件、投保年齡限制、除外責任範圍及健康保險各類疾病名詞定義、等待期間天數等重要事項，並衡量自身身體狀況及保費可負擔性等，詳細審閱保險公司提供之保單條款樣張，充分暸解欲投保的保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品，以避免日後衍生爭議，確保所投保的保障真正符合自身需求。