▲ 台北燈節登場期間，網路社群卻出現恐嚇貼文，有網友揚言3月8日將到燈節現場「潑硫酸」，引發民眾恐慌。（圖／翻攝畫面）

台北燈節自2月25日登場，活動將持續至3月15日，未料近日卻出現恐嚇貼文引發關注。一名網友在社群平台留言揚言「3月8日要到燈節潑硫酸」，消息曝光後引發網路恐慌。警方接獲通報後立即展開追查，逮補一名陳姓男子。儘管陳男到案後否認犯行，但警方在其手機中發現相關發文紀錄，訊後依妨害秩序等罪嫌移送，檢方複訊後認為涉案情節重大，已向法院聲請羈押禁見。回顧整起事件，6日晚間6時許，有網友在社群平台Threads留言稱「3月8日要去台北燈節潑硫酸，祝妳忌日快樂」，貼文曝光後迅速在網路傳開，也引發民眾對燈節安全的擔憂。警方隨即成立專案小組展開追查，並同步規劃加強燈節現場維安勤務，以防任何突發狀況發生。經追查IP來源，警方鎖定貼文位置位於苗栗地區，隨即南下查緝，並在約4小時內於苗栗市區逮捕陳姓男子。據了解，陳男44歲，平時與母親同住，並經營裁縫店，主要替民眾修改衣物。警方指出，陳男到案後對於相關留言避重就輕並否認犯行，但在其手機中查獲相關發文紀錄，因此仍依妨害秩序罪嫌移送法辦。檢方認為，陳男涉嫌刑法恐嚇危害安全及恐嚇公眾等罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施同類犯罪之虞，已向法院聲請羈押禁見。