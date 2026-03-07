我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費仔揮出滿貫全壘打的回放影片，大會導播給了秀秀子2秒特寫畫面。（圖／秀秀子Emily (ショウショウツ)Threads＠showshowz1124）

▲秀秀子以沙啞的嗓音和獨特的個性和魅力聞名，被粉絲稱為擁有「御姐系」的親和力。（圖／秀秀子Emily (ショウショウツ)IG@showshowz1124）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽來到到第三天，中華隊悶了兩天，今（7）日終於以14:0「扣倒」捷克隊，拿下首勝，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在2局上敲出滿貫全壘打，被視為強心劑，而導播在費仔敲安的回放影片中，給了中華官方啦啦隊CT AMAZE秀秀子2秒鏡頭，引發粉絲熱議。稍早，秀秀子在粉專上傳一支短片，內容是今天台捷之戰，費爾柴德揮出滿貫全壘打的回放影片，其中大會導播給了秀秀子一顆約2秒鐘的特寫畫面，可見秀秀子綻放甜美笑容，雙手比出手指愛心，相當賞心悅目秀秀子把該則片段擷取作紀念，她發文寫下：「只有一瞬間，眼睛不要眨唷！」不少網友也貼出自己拍到秀秀子登上全球轉播的畫面，「全世界的觀眾都看到秀秀子了」、「我大秀秀子驚豔世界」、「世界的秀秀子」、「賽前表演時鏡頭更多，攝影師一定很喜歡秀秀子！」31歲秀秀子（本名王永秀）2019年加入富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels），從最初只打算待三年的目標，因為疫情延宕後堅持留下，最終從普通隊員晉升為啦啦隊隊長，她不僅在球場上以熱情的舞蹈和甜美笑容成為「三本柱」之一，更在場下展現截然不同的「宅女」一面，透露平時熱衷於動漫、繪畫及愛看懸疑紀錄片，強烈反差讓她深受球迷與觀眾喜愛。此外，秀秀子以沙啞的嗓音和獨特的個性和魅力聞名，被粉絲稱為擁有「御姐系」（指外型、個性和氣質上成熟、獨立且有自信的年輕女性）的親和力，同時她也是一位斜槓女孩，曾經擔任過游泳教練、瑜伽老師，甚至參與魔術表演，近期更跨界進軍演藝圈，還嘗試轉型為電競選手，相當多才多藝。