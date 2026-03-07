我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡瑞雪聲明稿全文。（圖／曾懷瑩提供）

▲蔡瑞雪擁有「無雜質美顏」，2014年高中時期參加《校花點點名》節目錄影，獲得「北一女神」稱號。（圖／蔡瑞雪 SNOWBABY IG＠snowbabyq）。

29歲「北一女神」蔡瑞雪被週刊爆料，疑似介入大9歲時尚雜誌《GQ》已婚編輯長「那個凱文」（王懷祖）的家庭，兩人不但在信義區擁吻，更相約赴北海道滑雪，對此，蔡瑞雪否認一切，男主角凱文今（7）日稍早則發聲明，對於捲入和蔡瑞雪緋聞，以及自己的婚變一事被公諸於眾，那個凱文沉默3天，今天晚間近7點，他在社群平台發出簡短聲明，寫下：據《鏡週刊》報導，蔡瑞雪日前被目擊在台北信義區的知名招待所、酒吧和那個凱文親密約會，兩人甚至在公眾場合情不自禁地擁吻，此外，雙方還被知情人士指認共同赴北海道二世谷滑雪。針對報導，蔡瑞雪這幾天陸續發布律師聲明，澄清和那個凱文只是一般朋友關係，自己只是給予正在協商離婚的對方支持，沒有任何踰矩行為，也強調某徵信社的「雪地抓姦」影片和自己無關，她從來就沒有和凱文共同滑雪，更沒有在公眾場合親吻。那個凱文本名王懷祖，英文名Kevin Wang，是台灣知名時尚KOL，同時也是《GQ Taiwan》編輯長，他的穿搭風格向來以「雜食性」著稱，擅長將高端品牌與街頭元素混搭，把原本正式的西裝穿出休閒感，長年推廣紳士穿搭文化，在台灣男性時尚圈具有一定指標地位。此外，凱文在社群平台上經常分享家庭生活，形象偏向愛家型爸爸，時常曬出與妻子及孩子的合照。蔡瑞雪在就讀北一女中時，憑藉清純校花形象成為風雲人物，她於2014年參加《校花點點名》節目後爆紅，隔年登上《大學生了沒》，隨後經營YouTube分享彩妝與Vlog，並於2017年赴韓參加Mnet選秀《偶像學校》，雖然第四集即遭淘汰，但累積不小話題。從韓國返台後，蔡瑞雪力拚轉型，她主演電影《陪你很久很久》、《殮魂師》，電視劇如《噬罪者》、《浪漫輸給你》、《地獄里長》等，展現多樣角色潛力。