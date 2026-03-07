AI生成的中國短劇《霍去病》以極低成本製作創下驚人點擊量，導演楊涵涵表示，作品僅用兩天完成，成本約3000元人民幣（約新台幣1.38萬元），畫面全部由AI平台生成，再透過剪輯軟體完成後製。影片曝光後，中國、台灣網友的反應兩極，許多中國網友被作品震撼，直呼「影視行業的挑戰來了」、「不相信是AI」，但台灣網友卻普遍認為廉價感太重、絲毫沒有靈魂，相關話題在網路上持續發酵。
AI短劇《霍去病》僅花1.3萬台幣、2天製作！中國、台灣網友反應兩極
導演楊涵涵在微博透露，《霍去病》僅花兩天、約3000元人民幣完成製作，整部影片的畫面與圖片全部透過「360漫劇流水線」平台生成，再使用剪映進行後期剪輯。為了提升作品完整度，團隊甚至還製作了一首AI生成的同名主題曲。
外界分析，這樣的低成本高效率模式，可能對傳統影視製作帶來衝擊，甚至已在中國短劇產業掀起震盪，字節跳動旗下的紅果平台近期也傳出大規模暫停真人短劇項目。
不少中國網友震撼表示，「網友自製AI短劇超逼真，打破刻板印象太牛啦」、「影視行業的挑戰來了」、「不相信是AI」、「看了真的背脊發涼」、「真是太逼真！AI越來越強大了」、「AI發展速度太快，也許再過幾天，連這句話也不是我寫的」。 不過，台灣網友則普遍偏向吐槽，「看起來就CG特效啊，一副廉價感」、「這叫動畫，而不是連續劇吧」、「模型如出一處，多看幾次就覺得都一樣了」、「根本就沒有靈魂」。
《NOWNEWS今日新聞》也訪問到國片《96分鐘》聯合監製之一黃茂昌，他表示確實聽中國短劇圈友人提過，AI正在快速滲透該產業並造成衝擊。不過他認為，在大型電影製作領域短期內不太可能出現劇烈變化，尤其具票房號召力的明星演員仍難被AI取代。
《霍去病》劇情大綱一次看！YT多版本流傳：全破十萬觀看
《霍去病》以西漢名將霍去病的生平為主軸，17歲時霍去病主動請纓深入大漠，以閃電式奇襲戰術六次打擊匈奴，因而一戰成名並被封為「冠軍侯」，他憑藉過人的騎射能力與膽識，在漢武帝支持下嶄露頭角。
劇情描繪霍去病多次與匈奴主力激戰，包含孤軍深入敵後、單騎入營受降等場面，最終在狼居胥山祭天，完成象徵武將最高榮耀的「封狼居胥」，結局以霍去病24歲英年早逝作為收束，留下「匈奴未滅，無以家為」的傳奇形象。
目前在YouTube上可以找到多個版本的《霍去病》AI影片，其中一支長度4分23秒的版本，上架一個月已累積超過20萬次觀看；另有一支片長22分53秒的版本，上線一天內就突破10萬觀看人次。
導演楊涵涵的正版影片則是要在中國影音平台「BiliBili」上，搜尋「黑馬AIGC」的作品才能看得到，目前上線19天已累積29.8萬次點擊量。
